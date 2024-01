Ranking ATP, Lorenzo Musetti ha guadagnato due posizioni nonostante l’eliminazione a Hong Kong

Una magra consolazione. Lorenzo Musetti può sorridere se valuta gli aggiornamenti della classifica mondiale, nonostante l’eliminazione dall’ATP250 di Hong Kong. La sconfitta contro il russo Pavel Kotov, negli ottavi di finale, ha impedito all’allievo di Simone Tartarini di guadagnare punti che avrebbero potuto far comodo ai fini del proprio ranking.

Tuttavia, considerando l’evoluzione anche degli altri incontri nella settimana, il toscano sarà n.25 del mondo, scalando la classifica (+2) rispetto all’ultimo aggiornamento. Questo perché? Chi lo precedeva nella graduatoria aveva “cambiali” più salate da pagare. E’ il caso dello statunitense Sebastian Korda e dell’olandese Tallon Griekspoor.

Musetti doveva badare solo ai punti raccolti nell’edizione di United Cup 2023 (80), non molti vista la classifica non eccelsa degli avversari sconfitti l’anno passato. Korda e Griekspoort invece dovevano fare i conti con i punti della Finale raggiunta ad Adelaide (150) e il successo nell’ATP di Pune (250). Di conseguenza, l’americano e il neerlandese saranno n.28 e n.29 del ranking da lunedì 8 gennaio.

Lorenzo prenderà parte al torneo proprio di Adelaide, la prossima settimana, e non avrà nessun punto da difendere. Di conseguenza, se dovesse rendersi protagonista di un bel percorso potrebbe mettere ulteriormente fieno in cascina. Tuttavia, il tennis messo in mostra ieri non dà tanta sicurezza da questo punto di vista.

Foto: IPA Sport

