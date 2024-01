Rafael Nadal ha perso per la nona volta in carriera con un match point a favore: i precedenti

Al termine di un match scoppiettante e ad altissima intensità, Rafael Nadal ha perso con Jordan Thompson ai quarti di finale dell’ATP 250 di Brisbane 2024. Si chiude dunque con un bilancio di due vittorie (entrambe per 2-0 su Dominic Thiem e Jason Kubler) ed una sconfitta il primo torneo ufficiale del fuoriclasse maiorchino al rientro nel circuito dopo quasi un anno di stop causa infortuni.

Tanti rimpianti per il 37enne maiorchino, arrivato davvero ad un soffio dalla qualificazione per la semifinale (in cui avrebbe incrociato il forte bulgaro Grigor Dimitrov) soprattutto in occasione del tie-break che ha deciso il secondo set. Dopo aver vinto il primo parziale per 7-5, il tennista iberico si è procurato un primo match point in risposta sul 5-4 (30-40).

Sfumata la prima chance per chiudere la partita, Nadal ha fatto corsa di testa nel tie-break volando subito sul 3-0 (con due mini-break) e portandosi poi sul 6-4. A quel punto Thompson si è inventato una rimonta clamorosa, annullando entrambe le palle match (la prima in battuta, la seconda in risposta) per poi avere la meglio per 8-6. Il nativo di Manacor è calato alla distanza nel terzo set, lamentando anche un problema all’anca e cedendo per 6-3.

Quella di oggi è stata la nona sconfitta in carriera per Rafa con match point a favore, la prima dagli ottavi di Acapulco 2019 contro Nick Kyrgios. In precedenza il fenomenale giocatore spagnolo aveva perso trovandosi almeno una volta ad un punto dal successo anche con Thiem a Buenos Aires 2016, Raonic a Indian Wells 2015, Davydenko in finale a Doha 2010 e da giovanissimo con Berdych a Cincinnati 2005, Ferrer a Stoccarda 2004, Calleri a Indian Wells 2004 e Lapentti a Bastad 2003.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...