Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP: le proiezioni dopo la vittoria su Monfils

Flavio Cobolli colleziona la sesta vittoria stagionale (su sette partite disputate) nel 2024 e supera il primo turno del tabellone principale all’ATP 250 di Montpellier battendo in rimonta il padrone di casa francese Gael Monfils con il punteggio di 6-7 (primo set finito 10-8 al tie-break dopo quasi 90 minuti) 6-3 6-0 al termine di oltre due ore e mezza di battaglia.

Il ventunenne romano, reduce da una trasferta australiana da sogno (in cui ha passato le qualificazioni facendosi strada poi fino al terzo turno del main draw), si conferma dunque in fiducia anche sul veloce indoor europeo portando a casa un successo prezioso per continuare la sua ascesa nel ranking mondiale, dopo il grande balzo effettuato a Melbourne.

L’azzurro, dopo l’ultimo aggiornamento di lunedì 29 gennaio, occupa infatti il 76° posto della classifica ATP con 738 punti ed è ormai certo di entrare direttamente nel tabellone principale del Roland Garros. Con la vittoria odierna su Monfils, Cobolli racimola altri 16 punti portandosi virtualmente in 73ma posizione (altri giocatori possono superarlo questa settimana).

Flavio però non vuole fermarsi qui e punta ad un risultato ancor più prestigioso a Montpellier, per migliorare ulteriormente la sua situazione in graduatoria. Con una vittoria al secondo turno su Lestienne, il classe 2002 si avvicinerebbe notevolmente alla top70, mentre in caso di passaggio in semifinale potrebbe raggiungere al massimo il 67° posto. La finale lo proietterebbe forse tra i primi 60, il titolo addirittura tra i migliori 50 al mondo.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI 5 FEBBRAIO

Ranking lunedì 29 gennaio: 738, 76° posto.

Punti da scartare lunedì 5 febbraio: 9.

Punti da incamerare lunedì 5 febbraio: al momento 25 (Montpellier 2024).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 754 punti, 73° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 779, 71° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 829 punti, 67° posto virtuale.

Ranking dopo il passaggio in finale: 894 punti, 58° posto virtuale.

Ranking dopo la vittoria in finale: 979 punti, 48° posto virtuale.

Foto: Antoine Ludger