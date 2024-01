Quando si svolge il Campaccio 2024? Data, programma, orari, tv, streaming

Mancano cinque giorni alla 67ma edizione del Cross del Campaccio, tappa Gold del World Cross Country che si disputerà a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) sabato 6 gennaio. Il nuovo anno dell’atletica leggera entra dunque subito nel vivo con una classica internazionale della corsa campestre che si preannuncia altamente spettacolare.

In casa Italia la stella sarà indubbiamente Nadia Battocletti, reduce dal fantastico argento europeo di cross nel fango di Bruxelles. L’azzurra se la dovrà vedere con le burundesi Francine Niyomukunzi e Micheline Niyomahoro, ma saranno al via anche altre azzurre come Valentina Gemetto, Anna Arnaudo, Rebecca Lonedo, Federica Del Buono, Sara Nestola, Giovanna Selva, Elisa Bortoli.

In campo maschile c’è grande attesa invece per Nekagenet Crippa, quarto italiano di sempre nella Maratona (2h07:35). Il trentino incrocerà Iliass Aouani, primatista nazionale dei 42,195 km. Presenti anche Yohannes Chiappinelli e Ala Zoghlami in una competizione dove i favoriti della vigilia saranno il keniano Daniel Ebenyo, doppio argento mondiale nel 2023 a Budapest sui 10.000 e a Riga nella mezza maratona, e l’ugandese Oscar Chelimo, bronzo iridato dei 5000 nella scorsa stagione, senza dimenticare Célestin Ndikumana ed Egide Ntakarutimana, entrambi rappresentanti del Burundi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Cross del Campaccio 2024, tradizionale appuntamento internazionale di corsa campestre che va in scena a San Giorgio su Legnano. Al momento non è prevista la copertura televisiva dell’evento, ma seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.

CALENDARIO CAMPACCIO 2024

Sabato 6 gennaio

Ore 14.05 gara femminile sui 6 km

Ore 14.35 gara maschile sui 10 km

PROGRAMMA CAMPACCIO 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista al momento.

Diretta streaming: non prevista al momento.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Grana/FIDAL

