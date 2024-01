Campaccio 2024: risultati gara maschile. Ebenyo spegne la resistenza di Chelimo, Aouani miglior italiano

Daniel Ebenyo ha vinto il Campaccio 2024, tradizionale Cross dell’Epifania andato in scena sui pratoni di San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano). Il kenyano ha piazzato un attacco micidiale in uscita dal tratto con gli ostacoli dell’ultimo giro (dei cinque in programma, per dieci chilometri complessivi), dove ha lasciato sul posto l’ugandese Oscar Chelimo.

L’argento iridato dei 10.000 e della mezza maratona ha fatto subito centro alla sua prima apparizione in questa classica delle corse campestri, tappa del World Athletics Cross Country Tour (livello gold). Il 28enne ha tenuto alto il ritmo fin dalle prime battute, a metà gara è scappato via con Chelimo e poi ha fiaccato la resistenza del bronzo iridato sui 5.000 metri nel 2022, già quarto dodici mesi fa in questa kermesse.

Daniel Ebenyo ha tagliato il traguardo con il tempo di 29:16, precedendo di sei secondi Chelimo (29:22). Il rwandese Yves Nimubona ha completato il podio (29.44), precedendo i burundesi Egide Ntakarutimana (29:53) e Celestin Ndikumana (29:54). Iliass Aouani è stato il miglior italiano: il primatista italiano di maratona ha concluso all’ottavo posto (30:31), precedendo Pasquale Selvarolo (30:39) e Luca Alfieri (30:44).

Foto: Lapresse

