Atletica, Nadia Battocletti seconda al Campaccio: “Bevevo frullati, 4 giorni a piangere. Ora 1500 alle indoor”

Nadia Battocletti ha conquistato un buon secondo posto al Campaccio 2024, tradizionale Cross dell’Epifania che è andato in scena sui pratoni di San Giorgio su Legnano. La primatista italiana dei 5.000 metri ha gareggiato nonostante la tonsillite e la febbre alta con cui ha dovuto fare i conti negli ultimi giorni dopo la vittoria alla BOclassic ed è riuscita a tagliare il traguardo in piazza d’onore, dopo aver ingaggiato un bel duello con la burundese Francine Niyomukunzi.

Nadia Battocletti ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky: “Sono felice di essere qui, le mie condizioni personali erano molto complesse. Sono felice di aver corso e aver fatto una buona gara. Se sono riuscita a fare la gara è grazie al tifo e alle più di 200 bandierine che mi supportavano. Ieri a pranzo ho deciso di essere qui dopo una notte a febbre bassa, mentre nei giorni prima bevevo solo frullati e ogni volta che mandavo giù era un dolore atroce“.

La trentina è ulteriormente entrata nel dettaglio: “Ho passato quattro giorni a piangere con mia mamma. L’idea era di non fare il Campaccio, poi ho visto dei miglioramenti e volevo onorare l’organizzazione che ha puntato tanto su di me“. L’azzurra ha poi ribadito i prossimi obiettivi, come aveva già sottolineato dopo la vittoria alla BOclassic: “Ora farò un paio di indoor, proverò i 1.500 metri in sala e vediamo cosa ci aspetta“. Nuova distanza per la primatista italiana dei 5.000 metri sul cammino che conduce alle Olimpiadi.

Foto: Pier Colombo

