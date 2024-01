Quando si gioca Musetti-Bonzi agli Australian Open: definito l’orario! Programma, tv, streaming

Lunedì 15 gennaio Lorenzo Musetti inizierà il proprio percorso negli Australian Open 2024 contro il francese Benjamin Bonzi. Il match sarà il primo sul campo-14 di Melbourne (Australia), il cui programma comincerà alle 01.00 italiane (le 11.00 locali). Una sfida insidiosa per il carrarino, soprattutto per i problemi dimostrati in avvicinamento.

L’allievo di Simone Tartarini sta vivendo un periodo complicato anche per via di alcune situazioni personali importanti. Il riferimento è alla nascita di suo figlio a marzo, che inevitabilmente non può lasciare del tutto sereno, specie parlando di un ragazzo di 21 anni. Vedremo in che modo Musetti saprà assorbire queste emozioni, che potrebbero remare contro di lui.

L’incontro con Bonzi, dunque, sarà complicato anche per le caratteristiche del francese. Un tennis solido e potente quello del transalpino, che potrebbe mettere in difficoltà Lorenzo su una superficie rapida come quella australiana. Determinante sarà avere un rendimento costante con i fondamentali per far valere la maggior qualità di variare il gioco che ha l’italiano.

La partita tra Lorenzo Musetti e Benjamin Bonzi, primo turno degli Australian Open 2024, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD); in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-BONZI AUSTRALIAN OPEN 2024

Lunedì 15 gennaio

Campo 14 – 01.00 italiane

[25] L. Musetti (ITA) vs B. Bonzi (FRA)

M. Kostyuk (UKR) vs C. Liu (USA)

Y. Putintseva (KAZ) vs. A. Zakharova [Q]

M. Kecmanovic (SRB) vs. Y. Watanuki (JPN)

MUSETTI-BONZI AUSTRALIAN OPEN 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD o Eurosport2 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: IPA Sport

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...