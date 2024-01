Quando inizia il Tour Down Under 2024? Date, tappe, programma, tv

La stagione del grande ciclismo è ormai alle porte. Dopo l’antipasto dei Campionati Nazionali Australiani, dove Luke Plapp ha firmato una bella doppietta tra cronometro e prova in linea, gli appassionati stanno aspettando le prime schermaglie in campo internazionale.

Il World Tour si aprirà con il Tour Down Under, che andrà in scena in Australia dal 16 al 21 gennaio. La corsa a tappe in terra oceanica è ormai giunta alla sua 24ma edizione, lo scorso anno si impose Jay Vine quando l’evento ritornò in calendario dopo un paio di appuntamenti saltati a causa della pandemia.

Sono in programma sei frazioni, tutte in linea. Non sono infatti previste cronometro in questo appuntamento. Gli atleti dovranno affrontare complessivamente 824,6 chilometri. Le prime due giornate si preannunciano movimentate, terza e quarta tappa saranno adatte ai velocisti, nella quinta frazione verrà affrontata per due volte la salita di Willunga Hill, mentre il Mount Lofty verrà scalato per due volte nell’ultima tappa.

CALENDARIO TOUR DOWN UNDER 2024

PRIMA TAPPA, martedì 16 gennaio: Tanunda-Tanunda, 144 km

SECONDA TAPPA, mercoledì 17 gennaio: Norwood-Lobethal, 141,6 km

TERZA TAPPA, giovedì 18 gennaio: Tea Tree Gully-Campbelltown, 145,3 km

QUARTA TAPPA, venerdì 19 gennaio: Murray Bridge-Port Elliot, 136,2 km

QUINTA TAPPA, sabato 20 gennaio: Christies Beach-Willunga Hill, 129,3 km

SESTA TAPPA, domenica 21 gennaio: Unley-Mount Lofty, 128,2 km

PROGRAMMA TOUR DOWN UNDER: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

La copertura televisiva deve ancora essere comunicata ufficialmente.

