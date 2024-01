Quando giocano gli italiani domani agli Australian Open 2024? Orari 16 gennaio, programma preciso, tv, streaming

Terza giornata di partite agli Australian Open, con il primo turno dei tabelloni maschili e femminili che si esauriranno proprio in questa nottata. Altri cinque gi azzurri che scenderanno in campo a Melbourne Park, con tanti incroci parecchio interessanti.

La Margaret Court Arena vedrà Camila Giorgi che prova a prendersi le prime soddisfazioni in terra australiana, ma contro avrà una giocatrice assai ostica in Viktoria Azarenka. Sul campo 3 scontro di stili assai interessante tra Lorenzo Sonego e Daniel Evans, mentre sul campo 5 Giulio Zeppieri, proveniente dalle qualificazioni, cerca la prima vittoria Slam in carriera contro Dusan Lajovic. Partite abbordabili invece per Elisabetta Cocciaretto, sul campo 6 con Lulu Sun, e Martina Trevisan con la messicana Renata Zarazua.

Di seguito il calendario delle partite dei giocatori italiani impegnati nella terza giornata degli Australian Open 2024. Sarà possibile seguire i match degli azzurri alternativamente su Eurosport 1 e 2, a seconda delle scelte di programmazione dei canali della rete paneuropea. La diretta streaming sarà assicurata integralmente da eurosport.it e Discovery+, sulla programmazione dei canali lineari su SkyGo e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una selezione di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.