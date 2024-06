Roland Garros, Alexander Zverev raggiunge Casper Ruud in semifinale. Battuto in tre set Alex de Minaur

Una superiorità evidente. Alexander Zverev (n.4 del ranking) ha confermato la propria superiorità negli scontri diretti con Alex de Minaur (n.11 ATP). Il tedesco ha sconfitto l’australiano nell’ultimo quarto di finale del tabellone maschile del Roland Garros 2024. Zverev ha fatto calare il sipario sul punteggio di 6-4 7-6 (5) 6-3 e così ha raggiunto il norvegese Casper Ruud. Quest’ultimo aveva avuto accesso automatico al penultimo atto, visto il ritiro dal torneo di Novak Djokovic (n.1 del ranking), infortunatosi al ginocchio e oggi operato per minimizzare la lesione al menisco.

Nel primo set il teutonico, annullate due palle break nel proprio turno al servizio, trova con la profondità dei propri colpi il break nel gioco successivo. La gestione però del turno al servizio del quarto game non è impeccabile e de Minaur ne approfitta per impattare. Tuttavia, l’australiano evidenzia nei limiti in termini di potenza su questa superficie e quando Sascha cambia marcia si vede. È il caso del settimo gioco, coinciso con il secondo break del nativo di Amburgo. Lo strappo è decisivo ai fini del parziale (6-4).

Nel secondo set si ripete un po’ quanto accaduto in precedenza: Zverev punisce la poca pesantezza dei colpi dell’australiano, andando avanti di un break; il tedesco non è risolutivo come al solito al servizio e subisce il contro-break. Eleva il proprio livello di tennis de Minaur, nel tentativo di dare un connotato diverso a questo match. L’aussie però non sfrutta le proprie chance. Nel dodicesimo game manca una palla set e nel tie-break scappa 4-0, ma dilapida tutto il vantaggio con errori banali. Sascha non si lascia pregare e conclude sul 7-5.

Nel terzo set Zverev fa valere la sua grande profondità con il rovescio, punendo un de Minaur visibilmente stanco nel sesto game. Avanti di un break, però, il tedesco si rilassa un po’ troppo. Nel settimo gioco annulla una palla del contro-break, ma nel nono una splendida stop-volley dell’australiano vale il contro-break. L’aussie però non ha energie a sufficienza per impattare definitivamente e con un rovescio incrociato in rete finisce sul 6-4 in favore del n.4 del mondo. Per Sascha è la quarta qualificazione consecutiva alle semifinali.