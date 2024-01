Perugia-Monza, Finale Coppa Italia volley 2024: programma in chiaro, orario, tv, streaming

Perugia e Monza si affronteranno nella finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile, che andrà in scena domenica 28 gennaio (ore 15.45) alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (in provincia di Bologna). I Block Devils hanno sconfitto Milano al tie-break e andranno a caccia del quarto sigillo della propria storia, mentre Monza ha firmato l’impresa contro Trento e giocherà l’atto conclusivo per la prima volta. La corazzata umbra partirà con i favori del pronostico, ma i brianzoli cercheranno di stupire ancora una volta.

Perugia si affiderà alla regia di Simone Giannelli e alla forza offensiva di Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi. Monza, che ai quarti di finale aveva fatto fuori anche l’altra potenza Civitanova, proverà a sorprendere con Eric Loeppky, Arthur Szwarc, Stephen Maar e Gianluca Galassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Monza, finale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PERUGIA-MONZA, FINALE COPPA ITALIA VOLLEY

Domenica 28 gennaio

Ore 15,45 Finale Coppa Italia volley 2024: Sir Susa Vim Perugia vs Vero Volley Monza – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 16.00 (fin dall’inizio in streaming su Rai Play e Volleyball World Tv)

PROGRAMMA FINALE COPPA ITALIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 (dalle ore 16.00), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play fin dalle ore 15.45, gratis; Volleyball World Tv fin dalle ore 15.45, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Tommasini