Pazzesco Bublik: va in tribuna e mangia la patatina di un tifoso nel match con Musetti! – VIDEO

Alexander Bublik trova sempre il modo per far parlare di sè nel corso di una partita di tennis, non solo per le qualità tecniche che mette in mostra. Il riferimento è a quanto l’estroso ed eccentrico giocatore kazako abbia inscenato nel corso della partita che lo vede opposto a Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale dell’ATP250 di Adelaide (Australia).

In un game piuttosto importante, il quarto del terzo set, Bublik non riuscendo a recuperare una palla ben giocata dal toscano, ha proseguito la propria corsa tra gli spalti e si è concesso anche un piccolo break, ovvero gustarsi alcune patatine di uno spettatore, tra l’ilarità generale.

Un modo anche per stemperare la tensione del momento e regalare qualche sorriso agli spettatori, che comunque si stanno godendo una bella partita. Bublik che Musetti sono tecnicamente dotati e in grado di eseguire colpi di pregevole fattura e sensibilità.

Di seguito il video dell’episodio:

VIDEO BUBLIK MANGIA LE PATATINE AD ADELAIDE

Get the man a Pure box office from Alexander Bublik at #AdelaideTennis pic.twitter.com/7xHTjqagbr — Tennis TV (@TennisTV) January 11, 2024

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...