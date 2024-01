Pattinaggio artistico, Loena Hendrickx trionfa agli Europei. Rimonte importanti di Sarina Joos e Lara Naki Gutmann

Loena Hendrickx ha conquistato la medaglia d’oro agli Europei 2024 di pattinaggio artistico, giganteggiando in maniera perentoria sul ghiaccio di Kaunas (Lituania). La campionessa belga, già in testa dopo lo short program, ha illuminato la scena in un programma libero praticamente impeccabile sulle note di Break My Soul di Beyoncé e Madonna. La 24enne è stata premiata con il punteggio di 138.59 (67.46 per la parte tecnica e 71.13 per i components) e ha trionfato con un complessivo 213.25.

La nativa di Tunhout, allenata dal fratello Jorik, si è laureata Campionessa d’Europa per la prima volta in carriera dopo l’amaro argento dell’anno scorso e il quarto posto del 2022. La prima atleta belga della storia a salire sul podio continentale e alle finali del Grand Prix (terza nel 2022 a Torino e seconda un mese fa a Pechino) ha rimpinguato il proprio palmares, in cui figurano anche due medaglie ai Mondiali (seconda nel 2022 e terza nel 2023).

La doppietta belga è sfumata nel free program. Nina Pinzarrone era infatti seconda dopo il corto, ma oggi la classe 2006 non è stata impeccabile, ha ottenuto 132.59 (68.40+54.19) e ha conquistato la medaglia di bronzo con il totale di 202.29. L’argento è finito così al collo della georgiana Anastasiia Gubanova, che non è riuscita a difendere il titolo portato a casa dodici mesi fa: 137.56 (70.73 per la parte tecnica e 66.83 di components) nell’evento odierno e totale di 206.52, recuperando un posto rispetto al primo segmento di gara.

Eccellente sesto posto di Sarina Joos. La 17enne italiana di origine svizzera, allenata da Linda van Troyen, Sindra Kriisa e Lorenzo Magri a Zurigo, si è resa protagonista di uno splendido esordio agli Europei. La Campionessa d’Italia ha ottenuto un valido 121.01 (63.13+57.88) e ha concluso con il punteggio complessivo di 180.83, recuperando ben tre posizioni rispetto al risultato dello short program. Davanti a lei la svizzera Livia Kaiser (194.72) e la francese Lorine Schild (183.86).

Grande rimonta anche da parte di Lara Naki Gutmann, che dopo la 16ma piazza del corto è risalita fino al decimo posto: 110.33 (52.71+57.62) nel free program e totale di 166.01 per la 21enne trentina, capace di raggiungere l’ottava piazza nella passata edizione della competizione. L’hanno preceduta la svizzera Kimmy Repond, l’austriaca Olga Mikutina e la rumena Julia Sauter.

CLASSIFICA FINALE GARA FEMMINILE EUROPEI PATTINAGGIO ARTISTICO

1 Loena HENDRICKX BEL 213.25 1 1 2 Anastasiia GUBANOVA GEO 206.52 3 2 3 Nina PINZARRONE BEL 202.29 2 3 4 Livia KAISER SUI 194.72 4 4 5 Lorine SCHILD FRA 183.86 6 6 6 Sarina JOOS ITA 180.83 9 5 7 Kimmy REPOND SUI 180.82 8 7 8 Olga MIKUTINA AUT 173.46 5 10 9 Julia SAUTER ROU 168.40 10 9 10 Lara Naki GUTMANN ITA 166.01 16 8 11 Josefin TALJEGARD SWE 165.03 13 12 12 Emmi PELTONEN FIN 164.74 14 11 13 Sofja STEPCENKO LAT 157.69 21 13 14 Nataly LANGERBAUR EST 155.32 19 15 15 Kristina ISAEV GER 155.28 20 14 16 Aleksandra GOLOVKINA LTU 155.16 15 16 17 Nina POVEY GBR 154.05 17 17 18 Alexandra FEIGIN BUL 153.04 12 19 19 Mariia SENIUK ISR 152.95 18 18 20 Anastasia GOZHVA UKR 151.50 11 20 21 Nella PELKONEN FIN 150.01 7 23 22 Alina URUSHADZE GEO 140.66 23 21 23 Jade HOVINE BEL 140.38 22 22 24 Barbora VRANKOVA CZE 116.90 24 24

