Pattinaggio artistico: Chiba guida una classifica cortissima dopo lo short alla Cup Of China

Regna l’equilibrio dopo lo short program individuale femminile, secondo segmento della prima giornata della Cup Of China 2024, sesto e ultimo appuntamento di qualificazione valido per il circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena nella città di Chongqing. Nel segmento breve infatti si sono posizionate ai piani alti cinque atlete, distanti soltanto di una lunghezza tra di loro.

In una gara in cui sono stati i dettagli a fare la differenza a spuntarla è stata Mone Chiba che, grazie alle migliori componenti del programma del lotto, ha conquistato 70.86 (37.59, 33.27) proponendo la combinazione triplo lutz (con filo non marcato/triplo toeloop (sul quarto), il doppio axel e il triplo flip.

Staccata di soli due centesimi si è poi piazzata la statunitense Amber Glenn, la quale ha mancato il blitz per il gradino più alto provvisorio a causa di una rotazione sul quarto nel triplo axel e soprattutto per una sbavatura nella catena triplo flip (anche in questo caso dal filo d’ingresso non chiaro)/triplo toeloop, accontentandosi di 70.84 (37.77, 33.07). Vicinissima poi l’altra nipponica Rion Sumiyoshi, autrice di una performance pulita premiata 70.48 (38.89, 31.59).

In corsa per la vittoria c’è anche la sudcoreana Chaeyeon Kim, rallentata solo da una défaillance di rotazione sul quarto nel triplo lutz agganciato al triplo toeloop, fattore che ha spinto il suo score a 69.27 (36.78, 32.49). A questa si aggiunge anche l’ultima giapponese in lizza, Rinka Watanabe, quinta con 69.08 (36.16, 32.92), frenata solo da triplo loop chiamato sul quarto nella combo con il triplo toeloop. Alla finestra anche la svizzera Kimmy Repond, sesta con 67.71 (35.84, 31.87) e pronta a d approfittare di eventuali sbavature delle avversarie per risalire la china.

Il libero si svolgerà domani, sabato 23 novembre, alle ore 9:26.