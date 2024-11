Pattinaggio artistico: Glenn vince una gara difficilissima alla Cup Of China, seconda Chiba

Termina con una bellissima gara il segmento femminile valido per la Cup Of China, ultimo atto del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento all’Hauxi Sports e Culture Center di Chongqing. Dopo una battaglia a colpi di programmi competitivi, ad avere la meglio è stata la statunitense Amber Glenn che, a venticinque anni, ha staccato per la prima volta il pass per le finali, previste a Grenoble tra due settimane.

La nativa di Plano, scesa sul ghiaccio per penultima dopo le ottime performance delle dirette avversarie, non ha sentito la pressione, immagazzinandola in energia positiva e sfoderando una prestazione d’alto profilo. L’allieva seguita da Damon Allen, Tammy Gambill ha ricevuto il miglior riscontro in entrambi i fronti, snocciolando un buon triplo axel d’apertura e altri sette tripli più due doppi axel. Pur eseguendo talvolta dei salti non propriamente corretti tecnicamente, la texana ha conquistato il miglior punteggio della carriera, ovvero 144.70 (76.03, 68.67) per 215.54.

Applausi a scena aperta poi per la giapponese Mone Chiba, seconda superando la soglia dei 210 punti maturati grazie ad una prova migliore rispetto a quella di Glenn, ma viziata da una rocambolesca caduta durante la sequenza di passi che ha fermato il suo score a 141.05 (73.40, 68.65) per 211.91.

Mette tutto insieme anche la fortissima sudcoreana Chaeyeon Kim, capace di salire di una casella piazzandosi al terzo posto con 139.20 (72.16, 67.04) per 208.47, sei punti in più di Rion Sumiyoshi, quarta con 131.97 (66.23, 66.74) per 202.45 perdendo terreno per una bruttissima caduta nel triplo rittberger e per un triplo lutz falloso.

In virtù di quanto successo Kaori Sakamoto (30 punti), Amber Glenn (30), Wakaba Higuchi (28), Hana Yoshida (26) e Rino Matsuike si sono assicurate il passaggio in finale. Le riserve saranno Rinka Watanabe (20), Chaeyeon Kim (20) e Rion Sumiyoshi (20)