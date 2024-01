Pallanuoto, Sandro Campagna sul debutto: “La partita con la Georgia la più abbordabile”

Tutto pronto per gli Europei di pallanuoto al maschile. La Nazionale italiana è già volata in Croazia: giovedì alle 17.00 a Zagabria l’esordio nel Gruppo B con la Georgia.

A presentare l’incontro il ct della squadra tricolore Sandro Campagna: “La prima partita con la Georgia è, sulla carta, quella più abbordabile visto che poi nel girone giocheremo con i campioni e i vicecampioni del mondo, anche se l’Ungheria si presenta con una squadra sicuramente non al completo ma resta pur sempre l’Ungheria. Adesso pensiamo alla Georgia. Dovremo affrontare questa partita con la giusta concentrazione per entrare nel ritmo partita dell’Europeo”.

E ancora: “Sappiamo che iniziare bene è sempre importante. E’ una partita per nulla scontata con una squadra da non sottovalutare, composta da tanti giocatori che disputano la Champions con la Dinamo Tbilisi e altri che giocano all’estero, a cominciare dal centroboa Bitadze che gioca con l’Ortigia. Ha una coppia di centri molto forte, insieme al montenegrino naturalizzato Pjesivac. Quindi, come al solito, grande impegno”.

Foto: Lapresse

