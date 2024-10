Paolo Barelli: “Alle Olimpiadi la tecnologia ha fallito”. Sandro Campagna: “L’Italia è con noi”

La presentazione del Campionato Italiano Maschile di pallanuoto per la stagione 2024-2025 è stata l’occasione per i vertici federali e quelli tecnici di fare il punto e di tornare su quanto successo nell’ultima estate, in particolare al maschile, alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il quarto di finale perso in maniera molto discussa, e ai tiri di rigore, contro l’Ungheria è ancora nella testa e nelle parole del ct del Settebello, Sandro Campagna, e in quelle del presidente federale, Paolo Barelli.

Il tecnico azzurro, nelle parole riportate dell’Ansa, ha affermato: “A Parigi abbiamo perso, ma tutta l’Italia è stata con noi nel dolore. Ma la nazionale è già competitiva e io sono molto fiducioso. Siamo in buone mani e alle prossime Olimpiadi saremo molto competitivi, anzi lo saremo già dai Mondiali di Singapore”.

Queste invece le parole del numero uno della FIN, che non ha risparmiato critiche per quello che si è visto in vasca e a bordo vasca con il panel arbitrale: “Presentiamo il nuovo campionato e usciamo da una stagione complicata, soprattutto per quanto successo alla nostra nazionale maschile. Non sto qui a ricordare quanto abbiamo detto, c’è stato un incidente diplomatico in un’Olimpiade dove la tecnologia ha fallito tra monitor e una valutazione di un episodio che era chiaro. Ma sono cose che appartengono al passato, ora guardiamo avanti”.