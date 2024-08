Pallanuoto, i giovani dell’Italia verso Los Angeles 2028: tanti ricambi già pronti per il Settebello

Si è concluso, purtroppo ai quarti di finale con l’Ungheria, in un match che resterà nella storia per il torto arbitrale subito, un altro ciclo olimpico per la Nazionale italiana maschile di pallanuoto. Gli azzurri non sono riusciti a centrare la zona medaglie, così come accaduto a Tokyo e dunque restano lontani dal podio da Rio 2016.

Guardando avanti, al prossimo appuntamento a Cinque Cerchi, quello di Los Angeles, per la banda di Sandro Campagna dovrà essere sicuramente in atto una rivoluzione a livello di rosa. Alcuni giocatori si faranno da parte e sarà il momento di inserire nuovi innesti, con le Nazionali giovanili che da sempre hanno portato ottimi talenti per il Settebello.

Alcuni giovani di qualità hanno fatto già il salto, come Francesco Condemi, Tommaso Gianazza e Matteo Iocchi Gratta. Alle loro spalle è pronto ad arrivare anche Francesco Cassia, altro classe 2002. Già convocati da Campagna in collegiale anche Andrea Patchaliev, Filippo Ferrero, Davide Occhione, e gli ancor più giovani Alessandro Balzarini e Rocco Valle.