Pallanuoto femminile, Europei 2024: l’Ungheria domina con la Repubblica Ceca e sarà l’avversaria dell’Italia

Prosegue senza sosta l’Europeo di pallanuoto al femminile in quel di Eindhoven. Giornata di stop per il Setterosa che può riposarsi, vista la prima piazza nel girone che vale la qualificazione diretta ai quarti di finale. Domani si torna in acqua e le azzurre hanno trovato l’avversario (era già praticamente certo): sarà l’Ungheria.

Le magiare oggi hanno battuto nettamente la Repubblica Ceca nel play-off. Bene anche Francia e Croazia, mentre la sorpresa ai quarti di finale sarà la Gran Bretagna (attesa una passeggiata dell’Olanda).

Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni.

RISULTATI DI OGGI EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Ottavi di finale

Croazia-Serbia 11-8

Israele-Gran Bretagna 13-14 (4-5 dopo rigori)

Francia-Germania 14-6

Ungheria-Repubblica Ceca 27-4

Foto di Andrea Masini/DBM

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...