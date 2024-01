Pallanuoto, Alessandro Campagna: “Chiuso l’Europeo con una medaglia importante. Squadra in crescita”

La finale per il 3° posto degli Europei 2024 di pallanuoto maschile, andata in scena a Zagabria, in Croazia, ha sorriso all’Italia, che ha battuto l’Ungheria per 12-7, conquistando così la medaglia di bronzo e tornando sul podio continentale dopo 10 anni.

A fine partita il CT dell’Italia, Alessandro Campagna, ha tracciato un bilancio complessivo al sito federale: “Abbiamo chiuso l’Europeo con una medaglia importante. Ho visto una squadra in crescita, che ha giocato benissimo, con grande attenzione ed applicazione. Ci prendiamo il bronzo, un podio europeo che mancava da dieci anni, qualche giorno di riposo più spensierato e si torna in allenamento per preparare un Mondiale da giocare con le ambizioni di sempre“.

Sulla finalina vinta contro l’Ungheria: “Avevo chiesto di iniziare subito forte, i ragazzi sono andati oltre, spingendo fino alla fine. Questa squadra, se legge bene le partite, può essere devastante. Sappiamo che il percorso verso le Olimpiadi sarà di grande sofferenza e siamo pronti ad affrontarlo con lo spirito giusto“.

Le sensazioni di capitan Francesco Di Fulvio: “Volevamo questo bronzo e siamo contenti di averlo conquistato. Sono orgoglioso di questo gruppo. Abbiamo disputato un torneo importante per la crescita individuale e di gruppo. Abbiamo espresso il nostro gioco e, seppur in maniera altalenante, migliorando sempre. Non dobbiamo avere rimorsi o rammaricarci per la sconfitta in semifinale. Dobbiamo pensare al futuro, ricaricarci, allenarci con intensità ed affrontare con personalità un Mondiale molto competitivo, con l’obiettivo di conquistare il pass olimpico“.

L’analisi di Edoardo Di Somma: “Volevamo chiudere con la medaglia. Era molto importante per noi. Siamo felici di aver raggiunto un risultato che mancava da dieci anni. E’ stata una partita importante. Dopo la sconfitta con la Spagna desideravamo dimostrare la nostra forza e ci siamo riusciti. La medaglia ci lancia verso i Mondiali di Doha, dove desideriamo conquistare la qualificazione olimpica“.

Le parole di Alessandro Velotto: “E’ stata una partita importantissima per il gruppo, per il morale, per avvicinarci ad un altro mese molto impegnativo. Lo spirito non è mai mancato, neanche con la Spagna, che ci ha messo in difficoltà. Ci faremo trovare pronti ai Mondiali“.

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...