Pallanuoto, la Spagna è campione d’Europa e va alle Olimpiadi: Croazia battuta 11-10 a Zagabria

Per la prima volta nella storia la Spagna vince gli Europei di pallanuoto maschile: sconfitti nella finalissima, di Zagabria, i padroni di casa della Croazia, rimontati nell’ultimo quarto e battuti per 11-10. Gli iberici, oltre alla medaglia d’oro ed al titolo continentale, conquistano anche il pass olimpico. La Spagna, dunque, si qualifica a Parigi 2024, mentre la Croazia dovrà far ricorso ai Mondiali di Doha per ottenere il biglietto per i Giochi.

Nel primo quarto c’è un continuo botta e risposta tra le due formazioni, fino al 3-2 a favore della Spagna dopo metà frazione. I padroni di casa reagiscono e trovano il break che spacca la gara: parziale di 4-0 tra prima e seconda frazione che porta i croati sul 6-3. La Spagna si desta dal torpore, tornando a -1 dapprima sul 6-5 e poi sul 7-6 con cui si arriva a metà gara.

Nel terzo periodo gli iberici trovano il pari con Sanahuja, poi l’equilibrio permane fino all’8-8, ma nell’ultimo minuto Zuvela e Fatovic firmano il break che vale il 10-8. Nell’ultimo quarto lo score resta fermo per oltre 4′, poi Sanahuja rianima la Spagna, riportandola a -1. La Croazia fallisce il colpo del ko e così Granados ribalta la contesa: dapprima griffa la rete del pareggio a 1’38”, poi sigla la beduina dell’11-10 a 48″ dalla sirena. La Croazia fallisce l’ultima superiorità e sulla piscina di Zagabria cala il gelo: la Spagna vince per 11-10 ed è campione d’Europa.

In virtù di questo risultato, l’elenco delle qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 diventa il seguente: Francia, Ungheria, Grecia, Giappone, Stati Uniti, Sudafrica, Australia e Spagna. Ai Mondiali di Doha, in Qatar, le otto Nazionali che saranno in corsa per i quattro pass a disposizione, dunque, saranno Italia, Croazia, Serbia, Cina, Kazakistan, Brasile, Montenegro e Romania.

Foto: Francesco Pasquale Mesiano / DBM

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...