Pallanuoto, Europei 2024: Spagna-Grecia la prima semifinale

Giornata dedicata ai quarti di finale per quanto riguarda gli Europei di pallanuoto al femminile. In quel di Eindhoven, in attesa della sfida del Setterosa con l’Ungheria, che potrebbe proiettare le azzurre verso la zona medaglie e lasciare aperta la porta del pass olimpico, sono andate in scena le prime tre partite.

Tutti match piuttosto scontati sulla carta e anche poi andando a vedere il risultato finale. Successi netti per la Spagna sulla Croazia, la Grecia sulla Francia e l’Olanda sulla Gran Bretagna: spagnole ed elleniche si sfideranno nel penultimo atto, mentre le campionesse del mondo orange attendono la vincente della sfida serale.

Riviviamo tutti gli incontri odierni con i vari risultati ed il tabellone verso la finale.

RISULTATI DI OGGI EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

Quarti di finale

Spagna-Croazia 17-6

Olanda-Gran Bretagna 25-6

Grecia-Francia 15-7

Ore 20.30 Italia-Ungheria

Semifinali

Spagna-Grecia

Olanda-vincente Italia vs Grecia

Foto di Andrea Masini/DBM



