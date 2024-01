Pallanuoto, la Spagna è la prima finalista agli Europei femminili: dominio con la Grecia

L’aveva detto Carlo Silipo. Da buon profeta (e soprattutto da buon addetto ai lavori) si era sbilanciato dopo il quarto di finale con l’Ungheria: “Andiamo a conquistarci la finalissima con la Spagna”. Le semifinali erano ancora da giocare, ma il risultato era scritto: le vice campionesse del mondo iberiche conquistano l’ultimo atto degli Europei di pallanuoto femminile.

Non c’è storia nella prima semifinale in quel di Eindhoven: la Spagna infatti batte per 13-5 la Grecia che ora tiferà ovviamente Olanda nella sfida con la Spagna, con l’augurio di giocarsi la finalina per il terzo posto proprio con le azzurre con in palio il pass olimpico.

Il primo quarto mette subito in chiaro le cose: 4-1 per le iberiche che fuggono via e poi gestiscono la situazione. La Grecia fa una fatica immensa a segnare, a metà gara è addirittura a soli due reti siglate. Cambia il verso della vasca, ma è sempre Spagna: altro parziale da 4-1 e partita praticamente finita. Miglior marcatrice Forca Ariza con tre reti, due anche per Ortiz Munoz. Eccezionale il portiere Terre Marti.

Foto: ANP / IPA

