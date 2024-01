Pallanuoto, Europei 2024: i risultati degli ottavi di finale. L’Italia attende il Montenegro

In scena oggi agli Europei di pallanuoto maschile a Zagabria, in terra croata, i primi due ottavi di finale. Sono andati a formarsi i primi accoppiamenti per i momenti decisivi del torneo: tra due giorni ci sono i quarti, poi si va verso la zona medaglie.

Tutto facile per il Montenegro che, come previsto, si sbarazza della Germania e andrà ad affrontare il Settebello di Sandro Campagna. Soffre un po’ di più la Serbia contro la Francia, ma in ogni caso arriva la vittoria e il pass per la sfida all’Ungheria campione del mondo.

RISULTATI DI OGGI EUROPEI PALLANUOTO 2024

10 gennaio

Ottavi di finale

Francia-Serbia 10-14 (2-3, 4-3, 1-3, 3-5)

Montenegro-Germania 10-5 (3-1, 3-2, 4-1, 0-1)

11 gennaio

Ore 17.45 Slovacchia-Israele

Ore 20.15 Slovenia-Malta

Foto di Francesco Pasquale Mesiano / DBM

