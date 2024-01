Pallanuoto, Carlo Silipo guarda avanti: “Con la Grecia la partita della vita, serve lucidità”

L’Italia è stata sconfitta dall’Olanda per 7-6 nella semifinale degli Europei 2024 di pallanuoto femminile. Il Setterosa ha lottato testa a testa contro le Campionesse del Mondo, sostenute dal pubblico di casa che ha gremito l’impianto di Eindhoven, e avrebbe meritato ben altra sorte. Le azzurre hanno disputato una prova di assoluto spessore sul fronte difensivo, mentre in attacco è mancato un pizzico di fortuna. Un arbitraggio non così limpido ha indubbiamente penalizzato la nostra Nazionale, che ora affronterà la Grecia nell’incontro che metterà in palio la medaglia di bronzo e anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Il CT Carlo Silipo ha analizzato la partita ai microfoni della Rai: “È stata una partita non bella da vedere, giocata più con il cuore che con la testa. Peccato perché sul 5-4 abbiamo avuto un’occasione con Bettini che sembrava quasi gol e potevamo andare sul +2. Loro hanno ottime individualità e, sorrette dal pubblico, hanno pareggiato e poi sono passate avanti“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Ora c’è una partita per le medaglie e il pass olimpico, andiamo subito con la testa alla partita di dopodomani. Sono orgoglioso di come le ragazze si sono comportate in acqua: magari non c’è stata tanta qualità, ma questo anche da parte delle olandesi, ma hanno giocato con tanta determinazione. Volevamo raggiungere la finale e con questo spirito giocheremo la partita con la Grecia“.

Carlo Silipo si è proiettato proprio verso l’incrocio con le elleniche in programma sabato 13 gennaio alle 19.00: “Dobbiamo avere le stesse motivazioni e lo stesso carattere, mettendo più lucidità e carattere nei momenti importanti. È la partita della vita per entrambe, chi riuscirà ad avere più testa e calma riuscirà a vincere“.

Foto: Photo LiveMedia/Luigi Mariani

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...