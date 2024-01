Pallanuoto, Carlo Silipo: “In difesa abbiamo concesso troppo, domani sarà una battaglia con la Francia”

Il Setterosa non stecca al debutto e batte in scioltezza Israele per 20-11 nel primo match dei Campionati Europei 2024 di pallanuoto ad Eindhoven, nei Paesi Bassi. L’Italia ha confermato i valori in campo della vigilia, pur senza brillare particolarmente e lasciando a desiderare soprattutto in difesa come dimostrano le undici reti concesse ad una squadra abbastanza modesta.

“La fase difensiva è l’aspetto che mi è piaciuto meno del nostro gioco. È vero, abbiamo fatto tanti gol provando delle soluzioni nuove in attacco, ma dietro abbiamo concesso troppo ai centroboa e siamo andati in difficoltà nei contro falli, un dettaglio che avevamo accennato anche prima della partita“, il commento a caldo del CT azzurro ai microfoni della Rai.

“Dobbiamo crescere e migliorare su questa fase, perché la nostra forza sta proprio nella fase difensiva. Va bene iniziare ora così con Israele, ma domani sarà una battaglia molto più impegnativa contro la Francia. Giusto il tempo di recuperare un attimo e già dobbiamo pensare alla partita di domani“, aggiunge Carlo Silipo dopo il match d’esordio delle Azzurre nella rassegna continentale.

Foto: Lapresse

