Pallamano, Salerno e Brixen salgono in vetta della Serie A1 su Cassano Magnago

Jomi Salerno riprende la vetta della regular season di Serie A1 dopo un’intensa 14ma giornata d’azione in cui non sono mancate le sorprese. Le campionesse d’Italia ottengono il primato provvisorio dopo aver primeggiato in trasferta contro Cellini Padova, partita terminata con il punteggio di 17-22.

La squadra campana supera nella graduatoria assoluta Cassano Magnago che in settimana ha saputo beffare AC Life Style Erice durante il recupero della 12ma giornata. Le siciliane hanno sconfitto per 25-21 le avversarie lombarde, spettatrici questo week-end visto il turno di riposo prescritto dal calendario.

Salerno festeggia insieme a Brixen Südtirol, le due compagini si trovano in cima al campionato con il medesimo punteggio. Bressanone esulta quindi come il team di Francesco Ancona, un risultato conquistato grazie alla dominante prestazione contro Lions Sassari (10-40).

Erice, in ogni caso, ha vinto anche questo fine settimana nei confronti di Starmed-TMS Teramo per 37-25, le ‘Arpie’ hanno gioito in compagnia di Cassa Rurale Pontinia e Casalgrande Padana. Le laziali hanno battuto per 25-32 il Venplast Dossobuono, mentre le reggiane si sono imposte ai danni di Mezzocorona (27-24)

RISULTATI DELLA 14MA GIORNATA

Venplast Dossobuono – Cassa Rurale Pontinia 25-32ì

AC Life Style Erice – Starmed-TMS Teramo 37-25

Casalgrande Padana – Mezzocorona 27-24

Lions Sassari – Brixen Südtirol 10-40

Cellini Padova – Jomi Salerno 17-22

CLASSIFICA AGGIORNATA DOPO LA 14MA GIORNATA

Jomi Salerno 20 pti, Brixen Südtirol 20, Cassano Magnago 19, Cassa Rurale Pontinia 19, AC Life Style Erice 19*, Casalgrande Padana 17*, Starmed-TMS Teramo 8, Venplast Dossobuono 7, Mezzocorona 5, Cellini Padova 4, Lions Sassari 0

*una partita in meno

Foto. FIGH