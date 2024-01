Pallamano: in Serie A Gold doppia capolista, Black Devils e Brixen

La prima parte di una spezzettata 14esima giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano maschile è andata in archivio.

Quattro i risultati maturati: la vittoria del Brixen, per 39-32 contro Sparer Eppan, il ruggito esterno del Pressano, in casa del Secchia Rubiera con lo score di 24-26, il blitz del Sassari, a valanga nella tana del Carpi per 26-37, e la solida vittoria del Conversano che si è imposto 29-24 su Trieste.

Mercoledì 7 febbraio si giocheranno le altre tre partite in agenda: Teamnetwork Albatro – Cassano Magnago (h 16.30), Macagi Cingoli – Sidea Group Fasano (h 18.30) e la pesantissima Alperia Black Devils – Bolzano (h 19.00)

Di seguito la classifica aggiornata, fra squadre a partite piene e squadre, come il Teamnetwork Albatro e il Macagi Cingoli che addirittura devono recuperare due incontri.

La classifica aggiornata

Alperia Black Devils 22*, Brixen 22*, Conversano 21, Sidea Group Fasano 20*, Bolzano 19*, Cassano Magnago 18*, Raimond Ego Sassari 16*, Teamnetwork Albatro 10**, Sparer Eppan 9, Macagi Cingoli 8**, Secchia Rubiera 7, Trieste 6*, Pressano 4, Carpi 4*

**due partite in meno *una partita in meno

Foto: FIGH / Isabella Gandolfi