Pallamano, Europei 2024: Portogallo, Norvegia e Danimarca a segno nella terza giornata del Main Round

La terza giornata del Main Round degli Europei maschili 2024 di pallamano è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nei tre match in agenda, nella manifestazione che si sta tenendo in Germania.

Nella gara di apertura del menù, il Portogallo si è imposto 33-30 sulla Slovenia venendo trascinato al successo dalle reti di uno scatenato Martim Costa, autore di ben 11 gol personali; in 60′ dove i lusitani hanno dovuto piazzare due o tre volte il break vincente prima di sbarazzarsi dei coriacei balcanici.

Successivamente, nell’incrocio delle 18.30, è stata la Norvegia ad alzare le braccia al cielo superando 35-32 l’Olanda. Cooperativa del gol per i nordici: 6 reti a testa per Sagosen, Overby, Gullerud e Blonz, mentre agli “Oranje” non sono bastate le 8 segnature di ten Velde, nonostante un primo tempo chiuso in vantaggio per 16-18.

Infine l’affermazione pesantissima della Danimarca: 28-27, di misura, sulla Svezia. Il duello Gidsel-Wanne, viene vinto dal primo: 10 gol contro i 9 del rivale, in un match epico, dove però il break del momentaneo 16-12 nel primo tempo, ad opera dei danesi ha poi fatto la differenza, al netto di una compagine svedese che ha provato sino all’ultimo a lanciare il cuore oltre l’ostacolo.

Domani altre tre gare da disputare, sabato 20 gennaio: Francia-Islanda (15.30), Ungheria-Croazia (18.00) e Germania-Austria (20.30).

Foto: Lapresse