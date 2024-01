Pallamano, Europei 2024: Germania, Francia e Austria si impongono nella seconda giornata del Main Round

Gli Europei maschili 2024 di pallamano hanno mandato in archivio un’altra giornata di partite, emozioni e gol a raffica. Ecco come sono andate le cose nei tre match in agenda oggi, giovedì 18 gennaio, nel Gruppo I del Main Round.

La giornata si è aperta con il pirotecnico 30-29 con cui l’Austria l’ha spuntata sull’Ungheria, in una sfida decisa all’ultimo minuto dalla zampata di Bilyk, dopo un testa a testa incredibile fra le due squadre, come testimoniato anche dal 17-17 con cui le duellanti erano andate al riposo all’intervallo.

Nel pomeriggio poi è stata la Francia ha imporsi 34-32 sulla Croazia. I transalpini, trascinati dal combinato degli 11 gol di Mem (6) e Karabatic (5), sono riusciti, dopo una prima frazione chiusa sul 18-18, a piazzare l’allungo nella ripresa, in particolare con il momentaneo 30-27 di Tournat che ha di fatto chiuso i giochi consentendo ai francesi di gestire il rientro dei balcanici.

Infine la Germania. I padroni di casa della manifestazione hanno regolato 26-24 l’Islanda. Il trio Knor-Golla-Koster ha messo a referto 14 gol (6-4-4) lanciando i tedeschi sull’11-10 al break e poi scuotendo gli stessi teutonici che, a un certo punto, si era ritrovati sotto per 18-19, prima di rialzare la testa e imporsi.

Domani altre tre gare in programma: Slovenia-Portogallo (15:30), Norvegia-Olanda (18:00) e Danimarca-Svezia (20:30).

Foto: Lapresse