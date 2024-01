Pallamano, Europei 2024: Francia ed Ungheria vincono con forza

Si è conclusa la seconda giornata d’azione per quanto riguarda il Gruppo 1 del ‘Main Round’ degli Europei 2024, manifestazione che commenteremo fino a domenica 28 gennaio in Germania. Tre match si sono tenuti nella giornata odierna, poche le sorprese da segnalare.

Andiamo con ordine iniziando dall’acuto da parte della Francia che non ha sbagliato contro l’Islanda. Guillaume Gille ha ottenuto insieme ai propri uomini il successo amministrando la scena, la vittoria è arrivata con il punteggio di 39-32 . Buon sabato anche per l’Ungheria che dopo aver battuto l’Austria si conferma contro la Croazia imponendosi per

Gli atleti Chema Rodríguez sorridono in compagnia dei padroni di casa. La Germania non ha vinto, ma ha ecitato una significativa sconfitta davanti al pubblico del Lanxess Arena di Colonia. I tedeschi hanno sofferto contro l’Austria, le due compagini hanno completato l’incontro sul 22 pari

Domani torna in azione il Gruppo 2 per la propria penultima giornata. Slovenia ed Olanda apriranno le danze prima dei duelli tra Svezia – Portogallo e Norvegia – Danimarca, tutti gli incontri si terranno presso la Barclays Arena di Amburgo.

I RISULTATI DI OGGI (20 GENNAIO)

Francia – Islanda 39-32

Ungheria – Croazia 29-26

Germania – Austria 22-22

Foto. LaPresse