Pallamano, Europei 2024: definito il quadro delle semifinaliste. Il programma e gli orari dei match

Dopo la fine del Main Round, avvenuta ieri sera, il Comitato Organizzatore degli Europei maschili 2024 di pallamano ha reso noto il programma e gli orari delle partite che delineeranno i piazzamenti finali della manifestazione.

Si torna in campo domani, venerdì 26 gennaio, alle ore 15, a Colonia, per la finale 5-6° posto fra Ungheria e Slovenia. Poi si prosegue con le semifinali: alle 17.45 la fortissima Francia a sfidare la Svezia e alle 20.30 i padroni di casa della Germania che se la vedranno con la Danimarca.

Di seguito il recap sul calendario, il programma e gli orari delle partite decisive degli Europei 2024 di pallamano.

Venerdì 26 gennaio

Ungheria-Slovenia, finale 5-6° posto, ore 15.00

Francia-Svezia, semifinale, ore 17.45 (diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV)

Germania-Danimarca, semifinale, ore 20.30 (diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV)

Domenica 28 gennaio

Finale 3-4° posto, ore 15.00 (diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV)

Finale 1-2° posto, ore 17.45 (diretta tv su Sky Sport Max e in streaming su NOW, Sky Go e Pallamano TV)

Foto: Lapresse