Pallamano, Europei 2024: Danimarca, Svezia e Norvegia all’attacco sin da subito

Si è conclusa la seconda giornata riservata agli Europei di pallamano maschili, manifestazione che nelle prossime settimane commenteremo in Germania. Gruppo D, E ed F sono scesi in campo, sei match validi per il ‘Preliminary Round’

Andiamo con ordine iniziando dalle affermazioni di Slovenia e Norvegia. Nel primo caso il trionfo è stato di 32-29 contro le Isole Faroe , mentre nel secondo segnaliamo l’acuto per 32 a 21 contro la Polonia. Gli olandesi non sbagliano, invece, nel primo duello valido per il Girone E. Il team diretto da Staffan Olsson ha abbattuto per 34 a 29 la Georgia, l’Olanda festeggia insieme alla Svezia che quest’oggi ha superato in quel di Mannheim la Bosnia ed Erzegovina ( 29-20).

Il Portogallo supera la Grecia per 31 a 24 nell’Olympiahalle di Monaco di Baviera, mentre i campioni del mondo in carica della Danimarca non hanno avuto particolari problemi ad imporsi contro la Repubblica Ceca di Xavi Sabaté ( 23-14).

Domani altri sei partite sono previste, due per ogni girone che quest’oggi non è sceso in campo. Inizia in ogni caso a defilarsi la graduatoria generale per quanto riguarda il ‘Round Preliminare’, le due migliori squadre di ogni segmento approderà automaticamente al ‘Main Round’.

I RISULTATI DI OGGI (11 GENNAIO)

Gruppo D

Slovenia – Isole Faroe 32-29

Norvegia – Polonia 32-21

Gruppo E

Olanda – Georgia 34-29

Svezia – Bosnia ed Erzegovina 29-20

Gruppo F

Portogallo – Grecia 31-24

Danimarca – Repubblica Ceca 23-14

Foto. FIGH

