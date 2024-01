Pallamano, Europei 2024: Austria, Croazia e Ungheria non sbagliano nella terza giornata d’azione

Si è conclusa in Germania la terza giornata valida per gli Europei maschili di pallamano. Altre quattro partite sono finite in archivio per quanto riguarda il ‘Round Preliminare’, primo segmento della manifestazione continentale che proseguirà fino al 28 gennaio.

Iniziamo dalla SAP Arena di Mannheim, sede scelta dagli organizzatori per il ‘Girone B’. L’Austria ha iniziato bene la propria avventura continentale primeggiando contro la Romania (31-24). Interessante anche la bagarre tra Spagna e Croazia, partita che ha premiato i croati per dieci lunghezze (39-29).

Pareggio, invece, nella prima sfida per quanto riguarda il ‘Gruppo C’. La Slovenia e l’Islanda hanno segnato 27 reti a testa in quel di Monaco di Baviera, un match equilibrato caratterizzato da una rimonta nei 30 minuti conclusivi da parte degli sloveni. Interessante anche il duello tra Ungheria e Montenegro, terminato 26-24 a favore dei magiari.

Domani gli Europei di pallamano al maschile continueranno con sei duelli in programma, due in più rispetto ad oggi. I Gruppi D, E ed F sono pronti per scendere in azione dopo le prime sfide che si sono tenute nella giornata di ieri. Dovremo aspettare fino al 14 gennaio, invece, per rivedere in azione il ‘Gruppo A’, caratterizzato dalla presenza della Germania.

I RISULTATI DI OGGI (12 GENNAIO)

Gruppo B

Austria – Romania 31-24

Spagna – Croazia 29-39

Gruppo C

Islanda – Serbia 27-27

Ungheria – Montenegro 26-24

