Oggi il giorno di riposo alla Dakar 2024: tutte le classifiche

Dopo aver messo in archivio la mitica tappa marathon da 48 ore, arriva il giorno di riposo nella 46a edizione della Dakar. La Maratona del Deserto si ferma dopo la prima settimana di gare e delle classifiche generali che si sono già notevolmente delineate.

I piloti riposeranno a Riyadh nella giornata di oggi e ripartiranno domani per una tappa da 873 km e 483 km di speciali per arrivare ad Al Duwadimi. Una frazione dopo l’altra per poi arrivare venerdì prossimo per giungere a Yanbu: ancora tanta strada da fare e possibilità di grandi ribaltamenti.

Andiamo a vedere tutte le classifiche generali dopo le prime sei tappe.

CLASSIFICA MOTO

1 9 (USA) RICKY BRABEC MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 11′ 21”

2 46 (BWA) ROSS BRANCH HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 27H 12′ 12” + 00H 00′ 51”

3 42 (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 20′ 42” + 00H 09′ 21”

4 11 (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO MONSTER ENERGY HONDA TEAM 27H 25′ 35” + 00H 14′ 14”

5 2 (AUS) TOBY PRICE RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 38′ 21” + 00H 27′ 00”

6 47 (ARG) KEVIN BENAVIDES RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 39′ 54” + 00H 28′ 33”

7 5 (AUS) DANIEL SANDERS RED BULL GASGAS FACTORY RACING 27H 47′ 11” + 00H 35′ 50”

8 1 (ARG) LUCIANO BENAVIDES HUSQVARNA FACTORY RACING 27H 58′ 47” + 00H 47′ 26”

9 142 (SVK) STEFAN SVITKO SLONAFT RALLY TEAM 28H 19′ 03” + 01H 07′ 42”

10 76 (FRA) JEANLOUP LEPAN DUUST RALLY TEAM 28H 43′ 03” + 01H 31′ 42”

CLASSIFICA AUTO

1 204 (ESP) CARLOS SAINZ (ESP) LUCAS CRUZ TEAM AUDI SPORT 24H 59′ 32”

2 207 (SWE) MATTIAS EKSTRÖM (SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 25H 19′ 53” + 00H 20′ 21”

3 203 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 25H 29′ 03” + 00H 29′ 31”

4 206 (BRA) LUCAS MORAES (ESP) ARMAND MONLEON TOYOTA GAZOO RACING 26H 03′ 32” + 01H 04′ 00”

5 221 (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS (FRA) XAVIER PANSERIOVERDRIVE RACING 26H 09′ 19” + 01H 09′ 47”

6 209 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 26H 24′ 48” + 01H 25′ 16”

7 208 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN JIPOCAR TEAM 26H 34′ 36” + 01H 35′ 04”

8 243 (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 26H 49′ 03” + 01H 49′ 31”

9 212 (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 26H 51′ 52” + 01H 52′ 20”

10 302 (POL) ERYK GOCZAL (ESP) ORIOL MENA ENERGYLANDIA RALLY TEAM 26H 52′ 02” + 01H 52′ 30”

CLASSIFICA QUAD

1 174 (ARG) MANUEL ANDUJAR 7240 TEAM / DRAGON RALLY SERVICE 33H 02′ 44”

2 172 (FRA) ALEXANDRE GIROUD YAMAHA RACING – SMX – DRAG’ON 33H 22′ 54” + 00H 20′ 10”

3 177 (BRA) MARCELO MEDEIROS TAGUATUR RACING TEAM 34H 28′ 20” + 01H 25′ 36”

4 171 (SVK) JURAJ VARGA VARGA MOTORSPORT TEAM 35H 55′ 04” + 02H 52′ 20”

5 170 (LTU) LAISVYDAS KANCIUS STORY RACING 37H 18′ 46” + 04H 16′ 02”

6 175 (LTU) ANTANAS KANOPKINAS CFMOTO THUNDER RACING TEAM 57H 24′ 51” + 24H 22′ 07”

7 179 (SAU) ALNOUMESI HANI HANI ALNOUMESI 71H 52′ 29” + 38H 49′ 45”

8 176 (ESP) TONI VINGUT VISIT SANT ANTONI – IBIZA 147H 51′ 40” + 114H 48′ 56”

9 178 (FRA) SAMUEL DESBUISSON DRAG’ON RALLY TEAM 155H 11′ 19” + 122H 08′ 35”

CLASSIFICA CAMION

1 601

(CZE) MARTIN MACIK

(CZE) FRANTISEK TOMASEK

(CZE) DAVID SVANDA

MM TECHNOLOGY TEAM 28H 59′ 18”

2 602

(CZE) ALES LOPRAIS

(CZE) JAROSLAV VALTR JR

(CZE) JIRI STROSS

INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA 30H 16′ 00”+ 01H 16′ 42”

3 603

(NLD) MITCHEL VAN DEN BRINK

(ESP) MOISES TORRALLARDONA

(NLD) JARNO VAN DE POL

EUROL RALLYSPORT 30H 49′ 17”+ 01H 49′ 59”

4 600

(NLD) JANUS VAN KASTEREN

(POL) DAREK RODEWALD

(NLD) MARCEL SNIJDERS

BOSS MACHINERY TEAM DE ROOY FPT 31H 37′ 11”+ 02H 37′ 53”

5 608

(NLD) VICK VERSTEIJNEN

(NLD) ANDRE VAN DER SANDE

(NLD) TEUN VAN DAL

VERSTEIJNEN TRUCK RACING 35H 17′ 04” + 06H 17′ 46”

6 622

(NLD) MICHIEL BECX

(NLD) WULFERT VAN GINKEL

(NLD) EDWIN KUIJPERS

BECX COMPETITION TEAM DE ROOY FPT 35H 20′ 22”+ 06H 21′ 04”

7 637

(HUN) MIKLOS KOVACS

(HUN) PÉTER CZEGLÉDI

(HUN) LASZLO ACS

QUALISPORT RACING 38H 28′ 29” + 09H 29′ 11”

8 610

(ITA) CLAUDIO BELLINA

(ITA) BRUNO GOTTI

(ITA) MARCO ARNOLETTI

MM TECHNOLOGY TEAM 39H 11′ 28” + 10H 12′ 10”

9 617

(NLD) BEN DE GROOT

(NLD) GOVERT BOOGAARD

(NLD) AD HOFMANS

DE GROOT SPORT 42H 15′ 32” + 13H 16′ 14”

10 607

(NLD) RICHARD DE GROOT

(NLD) JAN HULSEBOSCH

(NLD) MARTIJN JOHANNES MARTINUS VAN ROOIJ

FIREMEN DAKAR TEAM 70H 11′ 30” + 41H 12′ 12”

Foto: IPA Agency

Leggi tutte le notizie di Rally su OA Sport...