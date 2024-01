NBA, risultati della notte (6 Gennaio): Banchero in tripla doppia a casa di Jokic. Crollano i Lakers, bene Boston e Minnesota

Sono quattordici le partite di una ricchissima serata NBA. La prima tripla doppia della carriera di Paolo Banchero permette agli Orlando Magic di espugnare il campo dei campioni in carica dei Denver Nuggets. Finisce 122-120 per i Magic, trascinati dalla loro stella, che mette anche i liberi decisivi prima dell’ultimo errore di Jamal Murray. Una prestazione eccezionale quella di Banchero, che firma 32 punti, 11 assist e 10 rimbalzi proprio in casa di uno specialista delle triple doppie come Nikola Jokic, che chiude con 29 punti, 8 assist e 4 rimbalzi.

Vittorie per coloro che stanno occupando la prima posizione nella Eastern e nella Western Conference. Ad Est tutto facile per i Boston Celtics, che superano 126-97 gli Utah Jazz con un Jayson Tatum da 30 punti, mentre per Simone Fontecchio, partito ancora in quintetto, ci sono 7 punti, 4 rimbalzi e 3 assist in 25 minuti di impiego. Ad Ovest, invece, comandando sempre i Minnesota Timberwolves, che si impongono 122-95 sugli Houston Rockets guidati dai 24 punti di Anthony Edwards e dai 22 di Karl-Anthony Towns.

La squadra con la miglior striscia vincente della NBA al momento sono gli Indiana Pacers, che conquistano la loro sesta vittoria consecutiva, demolendo gli Atlanta Hawks con il punteggio di 150-116. Tyrese Haliburton sfiora la tripla doppia (10 punti, 18 assist e 8 rimbalzi) e poi ci sono 27 punti di Myles Turner. Altra squadra che sta attraversando un ottimo momento sono i Los Angeles Clippers (quinta vittoria di fila), che si impongono 111-95 sul campo dei New Orleans Pelicans guidati dai 24 punti di Paul George e dai 19 di Kawhi Leonard.

Vincono i Clippers, mentre sprofondano i Lakers, alla loro quarta sconfitta consecutiva, l’ottava nelle ultime dieci partite. Al momento James e compagni non giocherebbero nemmeno il Play-In. Los Angeles cade contro Memphis 127-113, con i Grizzlies che fanno loro la partita con un ultimo quarto da 33-19. Jaren Jackson Jr. è il protagonista con 31 punti, ma ci sono anche i 29 di Marcus Smart, mentre ai Lakers non bastano i 32 punti di LeBron e i 31 di Anthony Davis.

Seconda tripla doppia consecutiva per Domantas Sabonis (ottava della stagione), con il lituano che firma 24 punti, 15 rimbalzi e 11 assist nel successo dei suoi Sacramento Kings sui Toronto Raptors per 135-130. Restando nella Western Conference, da segnalare le vittorie di Phoenix e Dallas. I Suns si impongono 113-97 contro i Miami Heat guidati da uno strepitoso Grayson Allen, che firma 31 punti con nove triple a referto; mentre i Mavericks, nonostante l’assenza di Luka Doncic, travolgono 139-103 i Portland Trail Blazers con 24 punti di Kyrie Irving.

Brutta sconfitta casalinga dei Philadelphia 76ers, che cedono nettamente a New York per 128-92. Ai Sixers non bastano un Joel Embiid da 30 punti e 10 rimbalzi ed un Tyrese Maxey da 27 punti, con i Knicks invece guidati dai 29 punti di Jalen Brunson e dai 19, dalla panchina, di Quentin Grimes. Bel successo dei Brooklyn Nets, che si impongono 124-115 sugli Oklahoma City Thunder grazie soprattutto ad un primo tempo chiuso avanti di 28 punti. Protagonisti Nick Claxton (doppia doppia da 23 punti e 13 rimbalzi) e Spencer Dinwiddie (23 punti), mentre per OKC ottima prova del solito Shai Gilgeous-Alexander da 34 punti.

Il futuro di Danilo Gallinari sembra essere sempre più lontano da Washington. L’azzurro, che potrebbe essere protagonista di una trade nelle prossime settimane, non è sceso in campo nella sconfitta degli Wizards per 114-90 contro i Cleveland Cavaliers, che hanno avuto un Donovan Mitchell da 26 punti.

Dopo l’incredibile sconfitta all’ultimo secondo contro Denver, i Golden State Warriors ritornano al successo e lo fanno contro i Detroit Pistons per 113-109 grazie soprattutto ai 26 punti di Steph Curry. Chiudiamo il resoconto della nottata NBA con il successo di Chicago su Charlotte per 104-91 con i Bulls guidati dalla doppia doppia di Coby White (22 punti e 10 rimbalzi).

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Boston Celtics – Utah Jazz 126-97

Indiana Pacers – Atlanta Hawks 150-116

Brooklyn Nets – Oklahoma City Thunder 124-115

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards 114-90

Philadelphia 76ers – New York Knicks 92-128

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 104-91

Houston Rockets – Minnesota Timberwolves 95-122

New Orleans Pelicans – Los Angeles Clippers 95-111

Dallas Mavericks – Portland Trail Blazers 139-103

Denver Nuggets – Orlando Magic 120-122

Phoenix Suns – Miami Heat 113-97

Golden State Warriors – Detroit Pistons 113-109

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 113-124

Sacramento Kings – Toronto Raptors 135-130

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...