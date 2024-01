NBA, risultati della notte (30 gennaio): Jokic, tripla doppia per stendere i Bucks. I Jazz di Fontecchio cadono a Brooklyn

Nella notte italiana di oggi si sono giocate dodici partite della stagione 2023-2024 di NBA. Una nottata dunque ricca di basket, con tantissime sfide e tantissimi incroci in chiave playoff. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Nella sfida forse più attesa vittoria dei Denver Nuggets che superano i Milwaukee Bucks per 113-107. Match avvincente, con le due formazioni che si affrontano a viso aperto e i Bucks potrebbero anche vincerla, ma alla fine la differenza la fanno come spesso succede i singoli. E se tra i Bucks spicca solo Giannis Antetokounmpo con i suoi 29 punti e 12 rimbalzi, per Denver arriva la tripla doppia di Nikola Jokic con 25 punti, 12 assist e 16 rimbalzi, ma anche i 35 punti di Jamal Murray a chiudere il discorso. Vincono in trasferta i Phoenix Suns che superano i Miami Heat 118-105. Dopo un buon avvio degli Heat è monologo Suns per tutto il match, grazie anche a sei giocatori in doppia cifra, anche se il top scorer è Jimmy Butler con 26 punti.

Vittoria netta dei Brooklyn Nets contro gli Utah Jazz per 147-114. Non entrano mai in partita Simone Fontecchio e compagni e, così, i Nets ne approfittano e soprattutto nell’ultimo periodo scappano via nettamente. Top scorer Mikal Bridges con 33 punti, mentre per Simone Fontecchio 5 punti all’attivo. Vincono anche i Boston Celtics che si impongono sui New Orleans Pelicans per 118-112. Pelicans che guidano per buona parte del match, toccano anche il +17 nel secondo quarto, ma poi crollano nel finale sotto i colpi di Jayson Tatum (28 punti, 10 rimbalzi e 8 assist), Jaylen Brown (22 punti, 11 rimbalzi e 7 assist) e Jrue Holiday (20 punti).

Vittoria per i Cleveland Cavaliers contro i Los Angeles Clippers per 118-108. Match deciso nell’ultimo periodo dopo trequarti della partita in grande equilibrio e ai Clippers non bastano i 30 punti di Kawhi Leonard, come neanche gli 11 punti ma 10 assist di James Harden per evitare il ko. Ko anche i cugini Los Angeles Lakers che crollano contro gli Houston Rockets per 135-119. Match praticamente senza storia dove spiccano i 34 punti e 12 rimbalzi di Jalen Green.

Nelle altre sfide di giornata i New York Knicks espugnano il campo degli Charlotte Hornets 92-113 con 32 punti di Jalen Brunson e 28 di Donte DiVincenzo; i Minnesota Timberwolves vincono in casa degli Oklahoma City Thunder per 101-107, con i Thunder cui non bastano i 37 punti di Shai Gilgeous-Alexander. Sconfitta interna anche per i Memphis Grizzlies che cedono ai Sacramento Kings per 94-103 con 20 punti e 26 rimbalzi di Domantas Sabonis.

Successo esterno anche per i Washington Wizards che superano i San Antonio Spurs 113-118 con ben sei giocatori in doppia cifra che ribaltano il risultato nel finale; vittoria per i Dallas Mavericks contro gli Orlando Magic 131-129, in un match equilibratissimo e dove – sfida nella sfida – Luka Doncic segna 45 punti e 15 assist, mentre Paolo Banchero si ferma a 36 punti e 9 rimbalzi. Infine, successo per i Portland Trail Blazers che superano i Philadelphia 76ers per 130-104, con un grande secondo tempo e i 27 punti di Jerami Grant.

Foto: LaPresse