NBA, risultati della notte (20 gennaio): Denver espugna Boston, Murray fa vincere Atlanta sulla sirena

Nella notte italiana di oggi si sono giocate sette partite della stagione 2023-2024 di NBA . Con Golden State-Dallas rinviata, l’attenzione era soprattutto per il big match tra Boston e Denver, ma non è stata l’unica sfida affascinante della nottata. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Partiamo subito dal big match, con i Denver Nuggets che hanno espugnato il campo dei Boston Celtics per 100-102. Match tiratissimo, spettacolare e che costa a Boston il primo ko interno stagionale. Padroni di casa cui non basta toccare il +12 nel secondo quarto, con Denver che rimonta e nel finale di quarto quarto scappa via guidato dai 35 punti di Jamal Murray e dalla tripla doppia sfiorata da Nikola Jokic che chiude con 34 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Vittoria netta esterna per i Philadelphia 76ers che battono gli Orlando Magic 109-124. Dopo un primo tempo equilibrato, con i Magic anche avanti, scappano via i 76ers e non c’è più storia, grazie anche ai 36 punti di uno scatenato Joel Embiid.

Vittoria spettacolare e di misura anche per gli Atlanta Hawks che battono in trasferta i Miami Heat 108-109. Match che vive sul filo dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre che riesce a dare la zampata decisiva nei primi tre quarti, ma nell’ultimo periodo la lotta è punto a punto fino alla fine. Sembra decisiva, a 38 secondi dalla fine, la tripla di Herro per il +4 Miami, ma qui gli Heat si bloccano ed è la tripla di Dejounte Murray quasi sulla sirena a regalare il successo ad Atlanta. Netta, invece, la vittoria dei Phoenix Suns in casa dei New Orleans Pelicans per 109-123. Troppi Suns per i Pelicans, che inseguono fin dalla palla a due e toccano anche il -30 nel terzo quarto. Troppi Suns, ma soprattutto troppo Devin Booker che chiude la partita con 52 punti a referto.

Nelle ultime tre partite di giornata, infine, vittoria degli Charlotte Hornets sui San Antonio Spurs per 124-120, in un match dove Charlotte è praticamente sempre stata avanti anche grazie ai 28 punti di LaMelo Ball. Successo anche per i Portland Trail Blazers, che superano gli Indiana Pacers 118-115 con 37 punti di Jerami Grant, mentre a Indiana non bastano i clamorosi 17 assist (con 21 punti) di Tyrese Haliburton. Ennesimo crollo per i Los Angeles Lakers che cedono in casa contro i Brooklyn Nets per 112-130 dopo aver guidato il primo tempo, ma nella ripresa non c’è partita e non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Anthony Davis e i 24 punti e 11 rimbalzi di LeBron James ai Lakers, con i Nets che volano guidati dai 33 punti di Cam Thomas.

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 GENNAIO)

Orlando Magic – Philadelphia 76ers 109-124

Charlotte Hornets – San Antonio Spurs 124-120

Boston Celtics – Denver Nuggets 100-102

Miami Heat – Atlanta Hawks 108-109

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns 109-123

Portland Trail Blazers – Indiana Pacers 118-115

Golden State Warriors – Dallas Maverics rinv.

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 112-130

