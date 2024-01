NBA, risultati della notte (1° gennaio): Tatum trascina i Celtics, i Pelicans stendono LeBron James, Young 40 punti

Nella notte italiana di Capodanno la NBA è scesa in campo per disputare sei partite. A Ovest sono giunte le vittorie di New Orleans e Sacramento, che si confermano in piena zona playoff. I Pelicans hanno sconfitto i Los Angeles Lakers per 129-109, surclassando gli avversari nel primo tempo (+17 all’intervallo lungo) soprattutto grazie ai colpi di Brandon Ingram e Zion Williamson (26 punti a testa), senza dimenticarsi dell’eccellente prova di CJ McCollum (22 punti, 9 assist). I padroni di casa hanno perso la terza partita nelle ultime quattro uscite e sono scivolati in decima posizione, nonostante l’ennesima prestazione di lusso da parte del fenomenale LeBron James (34 punti, 8 assist, 5 rimbalzi). affiancato da Anthony Davis (20 punti) e Austin Reaves (20).

I Kings hanno invece espugnato la tana dei Memphis Grizzlies per 123-92: in vantaggio di dodici lunghezze dopo i primi due quarti, gli ospiti hanno dilagato trascinati dalla tripla doppia di Domantas Sabonis (13 punti, 21 rimbalzi, 12 assist) e dalla verve realizzativa di De’Aaron Fox (24 punti) e Malik Monk (27 punti) al cospetto di Jaren Jackson (18), Desmond Bane (17), Ja Morant (17) e Luke Kennard (17). Terza vittoria consecutiva per i Phoenix Suns, che hanno regolato gli Orlando Magic per 112-107 e sono risaliti all’ottavo posto a Ovest: lo show di Kevin Durant (31 punti, 5 rimbalzi, 5 assist), supportato da Bradley Beal (25) e Devin Booker (21), ha fatto la differenza contro la compagine di Franz Wagner (27 punti) e Paolo Banchero (28 punti, 9 rimbalzi, 7 assist), sempre quarta a Est ma incappata nel secondo ko nelle ultime tre uscite.

A Est arriva la schiacciante vittoria della capolista. I Boston Celtics hanno surclassato i San Antonio Spurs (fanalino di coda a Ovest) per 134-101, infilando il 26mo successo stagionale. I migliori in campo sono stati Jayson Tatum (25 punti, 6 rimbalzi) e Jaylen Brown (24 punti, 6 rimbalzi), mentre Kristaps Porzingis ha sfiorato la doppia doppia (14 punti, 9 rimbalzi). Agli Spurs non sono bastati Victor Wembanyama (21 punti) e Devin Vassell (22).

Gli Oklahoma City Thunder hanno liquidato i Brooklyn Nets per 124-108, giganteggiando nel secondo tempo dopo un vantaggio di tre punti all’intervallo e confermandosi al secondo posto a Ovest: spiccano i 24 punti di Shai Gilgeous, i 20 di Josh Giddey e la doppia doppia di Chet Holmgren (18 punti e 10 rimbalzi) contro i 22 punti di Mikal Bridges e i 20 di Cam Thomas. Gli Atlanta Hawks hanno invece vinto in trasferta contro i Washington Wizards per 130-126 con uno straripante Trae Young (40 punti, 13 assist, 3 rimbalzi) spalleggiato da Dejounte Murray (32 punti) contro Kyle Kuzma (38 punti, 8 rimbalzi) e compagni.

RISULTATI NBA OGGI (1° GENNAIO)

Washington Wizards vs Atlanta Hawks 126-130

New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers 129-109

Oklahoma City Thunder vs Brooklyn Nets 124-108

San Antonio Spurs vs Boston Celtics 101-134

Memphis Grizzlies vs Sacramento Kings 92-123

Phoenix Suns vs Orlando Magic 112-107

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Basket su OA Sport...