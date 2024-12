NBA, i risultati della notte (3 dicembre): Giddey trascina i Bulls, Lakers travolti da Minnesota. Celtics ok

Appena quattro le partite disputate nella notte NBA. Senza timor di smentita, non si può certo dire che le emozioni abbiano prevalso. I distacchi della notte, infatti, sono risultati essere particolarmente ampi, come andiamo ad approfondire entro breve.

Per i Boston Celtics (17-4) i problemi non sono poi troppi: vittoria molto netta sui Miami Heat (9-10) per 108-89, in cui sono decisivi i due quarti centrali. Quattro gli uomini in doppia cifra, con Jaylen Brown a quota 29, Payton Pritchard con 25 dalla panchina e Jayson Tatum con 18 e 11 rimbalzi. Per gli Heat 19 di Tyler Herro e di Jaime Jaquez Jr., il quale aggiunge 10 rimbalzi.

Serve la seconda metà di gara per portare gli Atlanta Hawks (11-11) verso la quarta vittoria di fila. Battuti i New Orleans Pelicans (4-18) per 124-112. Sei i giocatori in doppia cifra, 12 e 15 assist di Trae Young, ma soprattutto 22 dalla panchina di De’Andre Hunter. Per i Pelicans 29 di CJ McCollum e 23 con 12 rimbalzi di Yves Missi.

I Minnesota Timberwolves (10-10) travolgono per 109-80 i Los Angeles Lakers (12-9) con una performance di squadra davvero ad alto livello, in virtù dei 5 uomini in doppia cifra di cui tre dalla panchina. Al top Julius Randle (18 punti) e Rudy Gobert (17 con 12 rimbalzi), mentre per i Lakers c’è poco al di là dei 20 di D’Angelo Russell. LeBron James ne fa 10, ma continua il suo rapporto complicato col tiro da tre: al momento è a quota 19 conclusioni sbagliate in fila dall’arco, come non gli accadeva da vent’anni (arrivò a 24).

I Chicago Bulls (9-13) colgono una vittoria che può avere vari impatti d’importanza nel futuro contro i Brooklyn Nets (9-13). Nel 128-102 spicca la tripla doppia (la sua dodicesima, e prima con i Bulls) di Josh Giddey, da 20 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, come pure brillano i 21 e 10 rimbalzi di Nikola Vucevic e i 20 dalla panchina di Matas Buzelis. Per i Nets 16 e 10 assist di Dennis Schroder e 15 di Tyrese Martin.

