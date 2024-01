NBA, i risultati della notte (7 gennaio): Irving e Doncic trascinano Dallas, Banchero decisivo per Orlando

Un’altra grande notte quella completata da poco per la NBA, con nove partite andate in scena tra la serata italiana di ieri domenica 7 gennaio e le prime ore di oggi lunedì 8 gennaio per la regular season 2023-2024. Andiamo quindi a scoprire insieme come sono andate le sfide disputate oltreoceano, riepilogando risultati e migliori marcatori.

Nel primo match di ieri i Cleveland Cavaliers (21-15) non tremano in casa di fronte ai San Antonio Spurs (5-30) per 117-115 con 29 punti e 16 rimbalzi di Jarrett Allen e 23 punti di Caris LeVert partito dalla panchina, mentre ai texani non bastano i 24 punti e 10 rimbalzi di Victor Wembanyama ed i 22 punti di Devin Vassell. I Portland Trail Blazers (10-25) piegano dopo un overtime i Brooklyn Nets (16-21) col punteggio di 127-134 grazie a 38 punti ed 11 rimbalzi di Anfernee Simons, con Mikal Bridges che ne fa 42 ma non bastano ai padroni di casa. Netta affermazione esterna dei New Orleans Pelicans (22-15) sui Sacramento Kings (21-14) per 100-133: decisivi i quarti centrali (26-39 e 14-31), con CJ McCollum autore di ben 30 punti e Jonas Valanciunas che chiude con una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi – 17 punti e 10 rimbalzi per Domantas Sabonis tra i californiani.

Vittoria interna degli Orlando Magic (21-15) contro gli Atlanta Hawks (14-21) dopo un tempo supplementare col punteggio di117-110: Paolo Banchero trascina i suoi con 35 punti e 10 rimbalzi insieme ai 25 punti di Caleb Houstan, mentre per gli ospiti Trae Young accarezza la doppia doppia con 31 punti e 9 assist. I Dallas Mavericks (22-15) fanno la voce grossa battendo i Minnesota Timberwolves (25-10) per 115-108: Luka Doncic e Kyrie Irving si scatenano rispettivamente con 35 e 34 punti, mentre per i Timberwolves il top scorer è Anthony Edwards con 34 punti e 10 rimbalzi. I Memphis Grizzlies (13-23) prevalgono sui Phoenix Suns (19-17) per 121-115 con un ultimo quarto da 18-35 di parziale che di fatto decide le sorti del match: 28 punti e 10 rimbalzi per Jaren Jackson Jr. e 25 punti di Marcus Smart per gli ospiti, mentre per i padroni di casa 23 punti con 10 rimbalzi di Kevin Durant e 24 punti di Devin Booker.

Successo casalingo dei Denver Nuggets (26-12) contro i Detroit Pistons (3-23) col punteggio di 131-114: Jamal Murray si prende la copertina con 37 punti, mentre Nikola Jokic chiude con 4 punti a referto e ben 16 assist – 20 punti per Jalen Duren tra i Pistons. I Toronto Raptors (15-21) espugnano il Chase Center sconfiggendo nettamente i Golden State Warriors (17-19) per 118-133 grazie ai 37 punti di RJ Barrett, con 25 punti di Klay Thompson e ‘solo’ 9 di Steph Curry tra le fila dei californiani. Nell’ultima sfida che chiudeva la notte NBA i Los Angeles Lakers (18-19) si aggiudicano la stracittadina contro i Clippers (22-13) col punteggio di 106-103: LeBron James flirta con la tripla doppia (25 punti, 8 rimbalzi e 7 assist), con Anthony Davis autore di una doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi – 22 punti e 19 rimbalzi per Ivan Zubac e 22 punti di Paul George tra gli avversari.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 117-115 (giocata il 7 gennaio)

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers 127-134 dTs (giocata il 7 gennaio)

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans 100-133

Orlando Magic-Atlanta Hawks 117-110 dTs

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 115-108

Phoenix Suns-Memphis Grizzlies 115-121

Denver Nuggets-Detroit Pistons 131-114

Golden State Warriors-Toronto Raptors 118-133

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers 106-103

Foto: LaPresse

