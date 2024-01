MotoGP, presentata la Pertamina Enduro VR46. Bezzecchi: “Mi aspetto un Mondiale combattuto”

Altro giorno di presentazioni in MotoGP. Oggi, mercoledì 24 gennaio, è stata finalmente svelata la nuova VR46, da quest’anno brandizzata Pertamina Enduro in nome di un sodalizio triennale suggellato con il colosso indonesiano PT Pertamna Lubricants. La moto, nuova di zecca, è stata presentata al Pala Riccione con una veste completamente rinnovata.

Nello specifico la due ruote è contrassegnata da una nuance giallo fluorescente. Scompare quindi il nero, lasciando spazio a sfumature gialle e bianche. Si apre quindi un nuovo capitolo per il team italiano, arrivato al suo decimo anno con l’ambizione di essere ancora più protagonista, contando su Marco Bezzecchi e sulla new entry Fabio Digiannantonio.

A tal proposito il Bez ha tracciato la via in vista dell’annata sportiva ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP: “Sarà la mia terza stagione in MotoGP e sono felice di scendere in pista ancora una volta con la stessa squadra e in sella ad una Ducati. Mi piacerebbe fare qualcosa di simile a quanto fatto nel 2023: essere competitivo, costante, salire sul podio e fare delle belle gare. Mi piace tantissimo anche la nuova livrea, completamente diversa, qualcosa che non si è mai visto in MotoGP. Mi aspetto un Campionato combattuto, di altissimo livello e con tanti piloti e moto forti. Possiamo fare due cose: divertirci e cercare di dire la nostra tra i protagonisti”.

A fargli eco Diggia, impaziente di cominciare: “Sono davvero carico, non vedevo l’ora di iniziare per davvero. Per me è il primo anno nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team: ci siamo conosciuti al test di Valencia a fine anno, quando abbiamo provato il pacchetto Ducati che useremo in questa stagione e le sensazioni sono state subito positive. Abbiamo un grande potenziale per poter raggiungere le nostre ambizioni. La livrea è pazzesca, ci si nota dentro e fuori la pista. Vestire questo giallo per me è un grande onore. Sarà un avvio interessante, ci sono stati parecchi cambiamenti a livello di schieramento, piloti e moto. Dobbiamo assettarci tutti, ma sarà uno spettacolo“.

Grande la soddisfazione anche di Valentino Rossi: “Sono già passati 10 anni da quando abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto e devo dire che sono davvero volati! All’inizio non pensavo saremmo arrivati in MotoGP, ma con il passare del tempo in tanti hanno spinto, Uccio tra i primi. Le cose sono andate subito bene e l’anno scorso è stato indimenticabile, fantastico, tutti hanno alzato l’asticella. La prima vittoria in MotoGP in Argentina significa il coronamento di un sogno collettivo. Nel 2024 ci aspettano tante novità: un nuovo title partner, un nuovo pilota insieme a Bez, Fabio, e un pacchetto tecnico di altissimo livello. Sono molto contento dell’accordo con Pertamina Enduro, da sempre i tifosi indonesiani hanno avuto un grande affetto e rispetto nei miei confronti. Marco e Fabio sono una coppia inedita, ma sono due piloti velocissimi e due bravi ragazzi. È stato un inverno molto lungo e non vedo l’ora di vederli in pista in Malesia e poi in Qatar per il via della stagione”.

Foto: IPA Sport