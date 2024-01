Presentata la Ducati 2024. Bagnaia: “La concorrenza sarà tosta”; Bastianini: “Subito a mio agio”

La Ducati ha presentato quest’oggi i team ufficiali di MotoGP e Superbike a Madonna di Campiglio, nel corso della seconda edizione dell’evento “Campioni in Pista”: la Desmosedici GP avrà ancora una livrea predominata dal colore Rosso Ducati, ma presenta un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo e che è stata inserita anche sulle carene della Panigale V4 R Superbike e sulle moto da cross del Ducati Corse R&D – Factory MX Team.

In MotoGP il campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, sarà ancora affiancato da Enea Bastianini, mentre in Superbike, sulla Panigale V4 R, accanto ad Alvaro Bautista ci sarà il campione del mondo in carica della classe Supersport, Nicolò Bulega. Svelate inoltre le nuove moto da cross, che saranno affidate al nove volte campione del mondo Tony Cairoli e ad Alessandro Lupino.

Paolo Ciabatti è il nuovo direttore generale della divisione off-road, mentre è stato presentato ufficialmente anche il nuovo direttore sportivo Mauro Grassilli: per la MotoGP l’esordio è previsto dal 6 all’8 febbraio in Malesia, nella sessione di test ufficiali a Sepang.

Le parole di Francesco Bagnaia al sito ufficiale della Ducati: “Sono davvero entusiasta di iniziare la mia quarta stagione insieme al Ducati Lenovo Team. Durante l’ultimo test a Valencia abbiamo ottenuto riscontri positivi dalla moto ed individuato una solida base per imbastire il lavoro di sviluppo per la nuova stagione. Perciò, non vedo l’ora di ritornare in pista per continuare da dove ci siamo interrotti. Sarà una stagione lunga ed impegnativa, ma siamo pronti ad affrontarla con lo spirito di sempre. Siamo una squadra affiatata e faremo del nostro meglio per cercare di riconfermarci Campioni ancora una volta“.

Gli fa eco Enea Bastianini: “Il 2023 è stato un anno molto difficile e quindi spero di potermi riscattare in questa nuova stagione. Ci aspetta un 2024 sicuramente molto interessante. Anche se lo scorso anno ho preso parte solo a pochi Gran Premi, credo di aver imparato molto e cercherò di fare tesoro di questi insegnamenti nella nuova stagione. Credo molto nella mia squadra e sono molto fiducioso perché so che abbiamo a nostra disposizione un grande potenziale. Non vedo l’ora di tornare in pista e ricominciare“.

Foto: LaPresse