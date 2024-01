MotoGP: l’Honda sfrutta le concessioni. Previsti più di 20 test nel 2024

Il 2024 sarà un anno cruciale per la Honda, motivata a tornare protagonista nel Campionato Mondiale di MotoGP. La celeberrima scuderia giapponese, a caccia del rilancio con i suoi piloti Joan Mir e la new entry Luca Marini, questa volta però potrà contare sul nuovo sistema di concessioni che, stando ai rumors, gli garantirebbe oltre 20 test, molti dei quali anche con i piloti ufficiali.

Secondo le ultime indiscrezioni, a causa del calendario fittissimo composto da ben 22 Gran Premi, ovviamente parte del lavoro verrà svolto dal collaudatore Stefan Bradl. Il tedesco comincerà i test tra pochi giorni a Jerez De La Frontera, occasione in cui saranno presenti i centauri della Superbike. Successivamente il centauro si recherà in Malesia, tenendosi pronto anche per cinque wild card da utilizzare in cinque GP.

Ricordiamo che il Campionato Mondiale di MotoGP comincerà ufficialmente con il GP del Qatar, pianificato dall’8 al 10 marzo 2024

Foto: MotoGP.com Press

