I piloti della MotoGp: "Sprint race? In F1 sono seduti in macchina e non le fanno tutte le settimane..."

I piloti della MotoGp si schierano in aperta polemica contro le Sprint Race. O meglio, non è che i riders siano totalmente contro le Sprint Race: quello che non vogliono è che siano inserite obbligatoriamente in ogni fine settimana, come prevede la condizione attuale.

Marc Marquez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Luca Marini, Aleix Espargaro, Johann Zarco, Jack Miller ed Pol Espargaro si sono schierati dicendo: “Non è possibile correre le Sprint Race tutte le settimane, in F1 sono seduti in macchina – facendo intendere quindi una condizione di maggior tranquillità e minor rischio fisico – eppure non fanno Sprint Race in ogni Gran Premio”.

Poi Marquez ha specificato: “Le Sprint sono ottime per lo spettacolo e sono anche perfette per la loro durata. Credo che siano una buona idea, ma sono eccessivamente impegnative per i piloti se si pensa che ogni fine settimana sono costretti a correre due gare”.

A fargli eco ci ha pensato Quartaro: “Non è necessario fare una Sprint ogni fine settimane. La pericolosità degli incidenti è aumentata e non credo che sia una pura coincidenza. Il nostro sport è già pericoloso e mi dispiace non aver visto una sola volta tutta la griglia originale. In Formula 1 non fanno tutte queste Sprint…”

Infine Franco Morbidelli, che ha rincarato la dose: “Non vedo perché noi dobbiamo fare tutte queste gare a distanza ridotta. Non lo fanno nemmeno in Formula 1. E pensate che lì i piloti stanno seduti, sono in una posizione più comoda e non esposta come la nostra che dobbiamo spostare la moto con la forza del nostro corpo e sbattere continuamente. Siamo esposti a rischi troppo alti”.

A dare forza ai piloti della MotoGp inoltre è arrivato un altro dato: dall’inizio dell’anno 2023 a causa degli infortuni legati allo stress di due gare ravvicinate, nessun Gran Premio ha mai visto schierati, per i team facenti parte del campionato, tutti i piloti titolari contemporaneamente.

