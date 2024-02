MotoGP, Luca Marini: “La Honda? Mi sto adattando. Abbiamo capito che direzione prendere

Luca Marini al cambio di sella più difficile della sua carriera. Dopo aver lasciato una moto Ducati, per il centauro italiano è iniziata una nuova avventura: quella con Honda.

Intervistato da Sky Sport durante i test di questi giorni, a Sepang, in Malesia, il pilota originario di Tavullia ha detto: “Lo moto è migliorata tanto in questi giorni. Johann (Zarco, ndr) ha fatto un bellissimo giro: 1’57″3, inizia a essere un ottimo tempo qui a Sepang, anche se la Ducati ha fatto spavento”.

Poi ha aggiunto: “Questa moto è molto diversa rispetto alla Ducati, quindi anche io mi devo adattare. Dobbiamo lavorare meglio sul setting in generale, in particolare sul turning: sono un po’ lento sull’inserimento e sto cercando di trovare il tempo in frenata, ma poi capisco di essere un po’ più lento”.

Sulla presa di confidenza con la moto, Luca Marini ha affermato: “Adattamento? Un po’ di devo adattare io alla moto e un po’ la moto si deve adattare a me. Oggi però abbiamo capito in che direzione andare e vogliamo continuare a farlo anche in Qatar. Vogliamo lavorare molto, anche perché a breve arriveranno nuovi pezzi da provare e nuove idee sull’aerodinamica. La delibera sul motore? Faremo una riunione col team per scegliere cosa fare”.

Le prime impressioni generali sui test e su tutti i piloti in pista: “Non ho parlato con nessuno in particolare, ma mi sembra che non ci siano novità: nel senso che siamo sempre a un livello di guida generale incredibile”.