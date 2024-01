Monaco avvisa Sinner: “Khachanov può reggere l’urto, ha un’arma importante. Fritz può diventare ingiocabile”

Nella puntata odierna di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo (giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport), è stato fatto un punto della situazione al termine della sesta giornata degli Australian Open 2024. In primo piano Jannik Sinner, che ha travolto l’argentino Baez staccando il pass per gli ottavi.

“Baez non ha giocato male, come non giocava male De Jong al turno precedente. C’era una supremazia tecnico-tattica e Sinner continua sempre di più a dare quella sensazione, ad avversari forti ma di caratura inferiore, di essere quasi imbattibile. Li scoraggia, aldilà delle caratteristiche tecniche di cui parlavo ieri. Gli avversari giocano bene, però poi lui tiene, spinge, aggiunge, serve, si muove molto bene. Parliamo di un giocatore ormai stabilmente in quel gotha di quattro tennisti che si staccano dagli altri, inoltre sta avendo meno problemi rispetto ai suoi tre rivali“, dichiara Monaco.

Su Karen Khachanov, prossimo avversario del n.4 al mondo: “Ovviamente per Sinner salirà di livello il torneo. I risultati parlano a favore di Khachanov, è un giocatore che ha vinto tante partite in questi contesti ed è molto adatto al 3 su 5. Serve molto bene, poi chiaramente ad oggi direi che vince Sinner in tre o quattro set abbastanza tirati. L’ostacolo di Khachanov per certi versi lo vedo più pericoloso rispetto ad un eventuale quarto con Rublev o De Minaur. Loro due sono molto più standard, invece con il servizio Khachanov ha un’arma che gli altri non hanno. Jannik parte favorito, ma l’asticella si alza e non poco rispetto ai turni precedenti”

“Khachanov ha il vantaggio rispetto a Sinner di aver giocato tre partite di quattro set non troppo stancanti, ma comunque si è carburato un po’ di più dentro alla lotta, mentre Jannik ancora non ha trovato quel momento di difficoltà anche perché gioca troppo bene e ha travolto i suoi avversari sostanzialmente. Il russo ha la cilindrata per reggere l’urto ed il peso di palla dell’azzurro. Poi se ci riuscirà o meno è un altro discorso, anche perché Sinner adesso sembra proprio a suo agio e si diverte. Chiaro che tutte queste vittorie aiutano molto il morale“, prosegue il commentatore tecnico di Eurosport.

Sull’impresa di Adrian Mannarino contro Ben Shelton: “Bisogna vedere cosa rimane di Mannarino per la sfida con Djokovic, perché è rimasto in campo più di tutti sin qui. Ha vinto sempre al quinto, quindi sta molto bene e la fiducia è a mille. Il suo gioco è molto atipico e può creare qualche problema a Djokovic, anche se vincere tre set al serbo in questo torneo è una delle imprese più grandi del tennis. Lo si diceva di Nadal a Parigi e qui è la stessa cosa“.

Monaco è rimasto impressionato dal potenziale di Taylor Fritz: “Per due set anche Fritz ha faticato contro Marozsan, poi a un certo punto l’americano ha proprio cambiato livello. Avere un servizio, dritto e rovescio come lui, una completezza così su tutti e tre i fondamentali è davvero una rarità. Sono molto curioso di vederlo con Tsitsipas, perché ho l’impressione che Fritz prima o poi, se mette assieme i cocci, potrebbe diventare ingiocabile. Nel pacchetto totale dei tre fondamentali, io Fritz lo metto dietro a Sinner di poco. Non ha ancora fatto lo step di aggiungere qualcosa al suo gioco. Lo sottovalutiamo sempre, ma mi stupisco che non abbia ancora raggiunto la semifinale di uno Slam. Se mi fermo a guardarlo, noto che è un fenomeno“.

VIDEO: LA PUNTATA COMPLETA DI TENNISMANIA

Foto: Lapresse