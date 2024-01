Lotta, Ranking Series Zagabria 2024: Jacopo Sandron sul podio nei -63 kg greco-romana

Si è conclusa anche la quarta e penultima giornata della tappa inaugurale delle Ranking Series 2024 di lotta olimpica, appuntamento in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia) e valevole per i ranking mondiali che stabiliranno le varie teste di serie negli eventi principali dell’anno (Campionati Continentali, Preolimpici e Olimpiadi su tutti).

Quest’oggi l’Italia si è sbloccata trovando il primo exploit della kermesse salendo sul podio nella greco-romana con Jacopo Sandron, terzo classificato nella categoria non olimpica dei 63 kg. Il piemontese, sconfitto nettamente al debutto dallo svedese Virgil Alexander Bica, è stato poi ripescato grazie alla cavalcata dello scandinavo sino alla finalissima (persa contro il georgiano Leri Abuladze).

L’azzurro ha avuto il merito di cogliere la palla al balzo, superando ai recuperi per 8-5 il turco Mehmet Ceker e approfittando del forfait per infortunio dell’azero Murad Mammadov per issarsi al terzo posto. Sempre nel settore della greco-romana, c’è da registrare il trionfo dell’ucraino Parviz Nasibov regolando nell’atto conclusivo per 4-3 il francese Gagik Mishai Snjoyan.

In campo femminile nei -63 kg si è imposta la cinese Qianyu Pang, mentre nei 57 kg la Cina ha festeggiato una splendida doppietta con Kexin Hong che ha battuto in finale la connazionale Qi Zhang. Ucraina sul gradino più alto del podio nei 72 kg con Iryna Zablotska, mentre nei 76 kg ha vinto la kirghisa Aiperi Medet Kyzy.

