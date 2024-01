'Maurizio racconta...': Italia settima nella classifica 'greatest sporting nation'. Uomini meglio delle donne

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA

Voto della settimana per l’Italia: 7

Borsino della settimana (chi sale e chi scende)

↓ Andrea Giovannini (speed skating) ↑ Dominik Fischnaller (slittino)

↓ Alex Vinatzer (sci alpino) ↑ Staffetta maschile biathlon

Atleta della settimana (uomo) – Davide Ghiotto (speed skating): è andato nella tana del lupo e lo ha fatto tremare. Esaltante performance dell’azzurro agli Europei di pattinaggio velocità sul ghiaccio olandese della Thialf Arena (Heerenveen), con un doppio argento (5000 metri ed inseguimento a squadre). Ma è soprattutto sulla distanza individuale che fa tremare il padrone di casa Roest, avvicinando ad appena 2″34 (stratosferico tempo finale di 6:08.27). Purtroppo i 10000 non facevano parte del programma del Campionato Continentale. Lancio un’idea suggestiva: e se fosse lui il portabandiera per Milano-Cortina 2026?

Atleta della settimana (donna) – Francesca Lollobrigida (speed skating): ecco un’altra “mammina” volante dello sport italiano. Nel corso della storia, spesso abbiamo assistito a casi eclatanti di diverse nostre atlete (Vezzali, Errigo, Idem, ecc.) che dopo la gravidanza sono ritornate all’attività agonistica più forti ed agguerrite rispetto alle loro prime parti della carriera. La 32enne di Frascati ha ottenuto il primo prestigioso podio (bronzo continentale nella mass start) dopo la nascita del primogenito Tommaso, avvenuta lo scorso maggio. Inoltre, un brillante quinto posto sui 3.000, con tempo molto vicino al suo primato, ed un doppio quarto posto (1500 e team pursuit) certificano la ritrovata competitività della laziale.

IL COMPORTAMENTO DELL’ITALIA NELL’ULTIMO QUINQUENNIO SECONDO “GREATEST SPORTING NATION”

Nello sport, come in altri aspetti della vita, i numeri e le classifiche la fanno da padrone. Spesso costituiscono motivi di confronto, non solo per gli addetti ai lavori ma anche tra i semplici appassionati. In quest’occasione, confronteremo i risultati sportivi del Bel Paese durante l’ultimo quinquennio, non basandoci esclusivamente sui Mondiali delle discipline olimpiche (o sulle stesse Olimpiadi), bensì su un’analisi molto più approfondita.

Il sito web statunitense “Greatest Sporting Nation” si specializza, da qualche anno, nello stilare una classifica globale delle potenze sportive mondiali. Ma, a differenza di altre graduatorie, è molto più dinamica, visto che viene aggiornata sistematicamente ogni mese. Alla fine dell’anno solare, dunque, viene assegnata la “Global Cup” nelle categorie “Nazioni”, “Uomini” e “Donne”. Dai nomi delle medesime, possiamo dedurre facilmente a cosa si riferisca ogni classifica globale.

Non approfondiremo nello specifico il regolamento, visto che vengono usati algoritmi di non facile interpretazione per stilare le classifiche, ma elencheremo alcune variabili prese in considerazione dal sito. Eccole:

– circa 75 discipline sportive vengono monitorate dallo studio, tra le quali tutte le discipline a Cinque Cerchi, quelle del programma dei World Games ed altre ancora;

– in totale, ogni anno, vengono distribuiti 65929 punti fra tutte le discipline, basandosi sul punteggio che spazia dai 10 punti (Nazione prima classificata in ogni sport) fino ad 1 punto per la Nazione ottava in classifica;

– per ogni sport viene preso in considerazione l’evento clou dell’anno (Olimpiadi, Mondiali, Campionati Continentali o ranking mondiale), a seconda del caso;

– per ogni disciplina esiste un fattore moltiplicatore che dipende dall’importanza di ogni evento ed anche dal periodo analizzato (discipline con Mondiali annuali, biennali o quadriennali.)

Detto questo, ecco la classifica del 2023 per quanto riguarda la Global Cup:

1) USA 6018; 2) Francia 3291; 3) Cina 3114; 4) Regno Unito 3030; 5) Giappone 2949; 6) Germania 2834; 7) Italia 2831; 8) Australia 2751; 9) Spagna 2439; 10) Canada 2173.

Dunque, il Bel Paese è finito settimo tra le potenze sportive mondiali, a soli 3 punti dalla Germania. Se allarghiamo invece l’analisi dal 2019 fino ad oggi, le posizioni dell’Italia nel ranking di Global Cup sono state ottava (2019), settima (2020), quarta (2021) e sesta (2022). Facile intuire che il quarto posto del 2021 sia dovuto agli straordinari risultati di Tokyo 2021 con il record storico di podi (40), ma anche ad altri eventi, come gli Europei di calcio e di volley.

Interessante anche monitorare l’apporto che hanno dato, separatamente, gli uomini e le donne alla causa azzurra. Nel 2023, i maschi sono finiti al quarto posto, mentre le femmine sono scese al decimo gradino, con una flessione di due posizioni rispetto al 2022. Da evidenziare, inoltre, gli straordinari terzi posti raggiunti nel 2022 e nel 2021 dai maschi, mentre le donne hanno raggiunto il picco nel 2020 con uno splendido terzo posto (in un anno falsato anche dal Covid-19, con poche manifestazioni in programma).

Finalmente, il sito web americano indica, per ogni singolo sport, quali sono i podi virtuali della stagione appena finita. Ed in questa classifica, il Bel Paese ha raccolto un primo posto (scherma), quattro secondi posti (sci alpinismo, ginnastica ritmica, nuoto di fondo e pentathlon moderno) e cinque piazzamenti sul terzo gradino (skeleton, vela, canottaggio, sci alpino e ciclocross). Traduzione: siamo forti un po’ dappertutto, ma non abbiamo delle discipline “roccaforte” (a parte la scherma), che da sole ci fanno nettamente scalare i medaglieri.

Maurizio Contino

Foto: Bizzi/Federscherma

