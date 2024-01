LIVE Sci alpino, Gigante Schladming 2024 in DIRETTA: Della Vite e De Aliprandini vogliono stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Schladming (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla celebre pista “Planai” prende il via ufficialmente la due-giorni dedicata alle prove tecniche, dato che domani si proseguirà con il classico slalom sul pendio austriaco.

La gara tra le porte larghe odierna prenderà il via alle ore 17.45 con la prima manche, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 20.45. Cosa dovremo attenderci da questa gara? Troppo facile dire che il grande favorito sarà, come sempre, Marco Odermatt. Il fuoriclasse svizzero, infatti, in questa disciplina ha fatto percorso netto in questa stagione a suon di vittorie, e non scende dal podio da ben 21 gare consecutive in gigante.

Cosa potranno fare i rivali? La sensazione è che dovranno provare l’impresa per fermare l’ormai tre-volte vincitore della Sfera di Cristallo. In casa azzurra urge un segnale forte dopo qualche difficoltà di troppo. Luca De Aliprandini e Matteo Della Vite proveranno a stupire, con il podio che potrebbe essere alla portata.

La prima manche del gigante di Schladming scatterà alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45.

